Καμίλα Βαλίεβα: Ηταν ντοπέ πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες; «Βόμβα» για τη 15χρονη στο πατινάζ στο Πεκίνο

H Καμίλα Βαλίεβα (Kamila Valieva) είναι η πρώτη αθλήτρια που πέρασε στην Ιστορία, καταφέρνοντας τετραπλή περιστροφή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο. Την ίδια στιγμή, όμως, η Καμίλα Βαλίεβα που κατάφερε να κάνει τετραπλό άξελ, εντοπίστηκε θετική σε έλεγχο ντόπινγκ, με τον πλανήτη να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Η 15χρονη Καμίλα Βαλίεβα εντοπίστηκε θετική στην απαγορευμένη ουσία τριμεταζιδίνη σε έλεγχο ντόπινγκ που της έγινε. Μετά την ιστορική της εμφάνιση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, η επιτυχία της σημαδεύτηκε από την είδηση που διέρρευσε στον Τύπο και τη Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή να μην σχολιάζει για την ώρα την είδηση. Η τριμεταζιδίνη ανήκει στον κατάλογο μεταβολικών ρυθμιστών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) και απαγορεύεται τόσο εντός όσο και εκτός διοργανώσεων.

Η τριμεταζιδίνη περιέχεται σε φάρμακο που ενδείκνυται για τη θεραπεία σε κρίση στηθάγχης. Πρόκειται για μια ουσία που βοηθά τα κύτταρα, που βρίσκονται σε κατάσταση μειωμένης παροχής αίματος ή οξυγόνου να λειτουργήσουν σωστά και να διατηρήσουν την ισορροπία τους. Στον αθλητισμό θα μπορούσε πιθανότατα να βοηθήσει έναν αθλητή να έχει πιο υψηλό καρδιακό ρυθμό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ωστόσο όπως αναφέρει ο Guardian, η ουσία τριμεταζιδίνη δεν βελτιώνει τις αθλητικές επιδόσεις.

Σύμφωνα, πάντως, με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων «Tass», την Τρίτη η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανέβαλε την απονομή των μεταλλίων επικαλούμενη «ορισμένα νομικά εμπόδια». Το μόνο σίγουρο είναι για την ώρα ότι το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε η Ρωσίδα αθλήτρια, Καμίλα Βαλίεβα, στο καλλιτεχνικό πατινάζ αμφισβητείται.

Αβέβαιο ακόμη παραμένει τι θα γίνει και με την ποινή της Καμίλα Βαλίεβα. Η αθλήτρια θεωρείται «προστατευμένο πρόσωπο», σύμφωνα με τον κώδικα αντιτόπινγκ της WADA, καθώς δεν έχει συμπληρώσει ακόμη τα 16 της. Αυτό σημαίνει ότι υπόκειται σε ελαφρύτερες ποινές και είναι πιθανό να εξαιρείται και από τους κανονισμούς δημόσιας αποκάλυψης. Πάντως, παρά την πίεση που βιώνει η Καμίλα Βαλίεβα, συνεχίζει τις προπονήσεις της, όπως αναφέρει το Reuters.

Στο μεταξύ, ο ρωσικός Τύπος αναφέρει ότι η 15χρονη αθλήτρια, Καμίλα Βαλίεβα, ήταν θετική στην ουσία τριμεταζιδίνη από τον περασμένο Δεκέμβριο και έπειτα από σχετικό έλεγχο. Ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), Μαρκ Ανταμς, δήλωσε την Πέμπτη (10 Φεβρουαρίου) στο Πεκίνο, κατά την διάρκεια της ημερήσιας ενημέρωσης Τύπου, ότι «δεν έχει να κάνει κανένα σχόλιο» για «μια κατάσταση που έχει κάθε είδους επιπτώσεις» και χαρακτήρισε «πλήρη εικασία», τις αναφορές για ντόπινγκ.

«Φαντάζομαι ότι όλοι οι αρμόδιοι εργάζονται όσο το δυνατόν ταχύτερα. Γνωρίζουμε ότι οι αθλητές, οι οποίοι επηρεάζονται από την τελετή των μεταλλίων, θέλουν να υπάρχει άμεσα ένα αποτέλεσμα», ανέφερε ο Ανταμς. Από την πλευρά της, η Διεθνής Ομοσπονδία Πατινάζ, σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε, αναφέρει πως «δεν μπορούσε να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με πιθανή παραβίαση των κανονισμών κατά του ντόπινγκ».

