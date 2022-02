Ο τελικός του Super Bowl είναι το πιο πολυαναμενόμενο αθλητικό γεγονός στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και αυτό δεν είναι μόνο για αθλητικούς λόγους... Πέραν της σημασίας που έχει για το αμερικανικό ποδόσφαιρο, το Super Bowl έχει γίνει και η επιτομή του marketing με όλο τον πλανήτη να περιμένει (περισσότερο και από τον αγώνα) να δει τις διαφημίσεις, για τις οποίες ξοδεύονται πακτωλός χρημάτων από τις εταιρείες αλλά και το Half Time Show, που παραδοσιακά συγκεντρώνει μουσικούς σταρ που δίνουν ένα σόου στον πλανήτη άνευ προηγουμένου.

Και η φράση «άνευ προηγουμένου» επιβεβαιώθηκε απόλυτα στο φετινό Half Time Show του Super Bowl, με «ιερά τέρατα» της ραπ μουσικής σκηνής στις ΗΠΑ να δίνουν το παρών και να δίνουν κυριολεκτικά... ρέστα! Συγκεκριμένα, Eminem, Dr Dre, Snoop Dogg, Κέντρικ Λαμάρ και Mary J. Blige ένωσαν τις δυνάμεις τους στο ημίχρονο του αγώνα των Ραμς με τον Μπένγκαλς, προσφέροντας σε όλο τον κόσμο ένα φαντασμαγορικό σόου, ενώ το στιγμιότυπο που έμεινε περισσότερο ήταν η κίνηση του Eminem να γονατίσει, αντιδρώντας έτσι στον ρατσισμό και την αστυνομική βία.

