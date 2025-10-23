ΑΕΚ - Αμπερντίν: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε (23/10) στην Opap Arena την Αμπερντίν, στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής της league phase του Conference League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4.

Η «Ένωση» καλείται να συνέλθει από την ήττα με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και να πάρει τους πρώτους της βαθμούς στη διοργάνωση, καθώς στην πρεμιέρα ηττήθηκε από την Τσέλιε με 3-1.

Οι Σκωτσέζοι έχασαν την πρώτη αγωνιστική με 3-2 από την Σαχτάρ Ντόνετσκ, μέσα στη Σκωτία.