ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης σήμερα για τη 2η αγωνιστική της Super League.

ΑΕΚ
Πανηγυρισμοί παικτών της ΑΕΚ στο ματς με Άντερλεχτ | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Επιστροφή στις εγχώριες υποχρεώσεις για την ΑΕΚ που απόψε στις 20:00 φιλοξενεί στην έδρα της τον Αστέρα Τρίπολης για τη 2η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια θα μεταδοθεί ζωντανά από το CosmoteSports2.

Στην ΑΕΚ, όπως σημειώνει το Gazzetta.gr, ο Μάρκο Νίκολιτς είναι πιθανό να προχωρήσει σε μια διαχείριση φρεσκάροντας την ενδεκάδα του. Ο Μάνταλος επιστρέφει καθώς ήταν τιμωρημένος με την Άντερλεχτ. Οι Γκατσίνοβιτς και Περέιρα αντιμετώπιζαν τραυματισμούς, ο Μαρσιάλ συμμετείχε στην προπόνηση του Σαββάτου παίρνοντας μέρος στις ασκήσεις με μπάλα.

Για τους Αρκάδες, ο Σάββας Παντελίδης έχει συμπεριλάβει στην αποστολή του Αστέρα Τρίπολης τους: Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Έντερ, Μούμο, Καλλαντζή, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου.


 

