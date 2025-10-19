ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ντέρμπι «δικεφάλων» και κορυφής, απόψε στη Ν. Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση ΑΕΚ - ΠΑΟΚ θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 1.
Η ΑΕΚ μετά από τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού στη Λάρισα, απέκτησε συγκάτοικο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και αναζητά το θετικό αποτέλεσμα που θα τη φέρει μόνη πρώτη. Πέντε νίκες και 1 ισοπαλία ο απολογισμός για την αήττητη ΑΕΚ.
Αήττητος όμως και ο ΠΑΟΚ που μετά 4 νίκες και 2 ισοπαλίες, ενώ προέρχεται από τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και έχει 14 βαθμούς.
- Το εγκληματικό «αστείο» στο σινεμά Πανόραμα κατέληξε σε τραγωδία όπως στη Θύρα 7: Δεν υπήρξε ποτέ καμία φωτιά
- Αντιδράσεις για τους 2.000 κωδικούς με μειωμένες τιμές: Έβαλαν σκούπες, παγωτά, μανταλάκια
- Εκεί που κάποτε γινόταν χαμός – Τα εμπορικά κέντρα της Αθήνας που μαράζωσαν
- Το έγκλημα αιμομιξίας που πάγωσε την Ελλάδα: Ο Τσούτσικος έσωσε την αδερφή του στα Τέμπη και τη στραγγάλισε 15 χρόνια μετά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.