ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η ΑΕΚ φιλοξενεί απόψε (06/11) στην Opap Arena τη Σάμροκ Ρόβερς για την τρίτη αγωνιστική της league phase του Conference League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4.
Η «Ένωση» προέρχεται από το θριαμβευτικό 6-0 επί της Αμπερντίν ενώ στην πρεμιέρα ηττήθηκε από την Τσέλιε με 3-1.
Ο Μουκουντί, ο Μάνταλος, ο Κουτέσα και ο Γιόβιτς είναι πιθανό να επανέλθουν στην ενδεκάδα ενώ εκτός λίστας είναι ο τραυματίας Ζίνι (ο οποίος έχει αντικατασταθεί από τον Λιούμπισιτς προσωρινά με την ΑΕΚ να κάνει χρήση του νέου κανονισμού της UEFA) και οι Ζοάο Μάριο, Γιόνσον, Οντουμπάτζο και Καλοσκάμης.
Η ιρλανδική ομάδα (και πρωταθλήτρια στη χώρα της) βρίσκεται στις τελευταίες θέσης του βαθμολογικού πίνακα χωρίς βαθμό, αφού έχει ηττηθεί από Τσέλιε (εντός έδρας 2-0) και Σπάρτα Πράγας με 4-1 στην Τσεχία.
- Τι σημαίνει το «ξερό εβίβα» που καταγγέλλεται πως έβαλε φωτιά στα Βορίζια
- Ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής αποκαλύπτει τα 4 πιο τρελά πράγματα που έχει συναντήσει στη δουλειά
- Χαμός σε καλλιστεία: Διοργανωτής ταπεινώνει διαγωνιζόμενη και η Μις Υφήλιος φοράει το παλτό της και φεύγει
- Μεξικό: Σεξουαλική παρενόχληση δέχθηκε η πρόεδρος - Βίντεο έδειξε άντρα να τη φιλάει στο λαιμό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.