Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Άντερλεχτ - ΑΕΚ απόψε στο πρώτο ματς για τα play off του Conference League.

ΑΕΚ
Η ομάδα της ΑΕΚ στο ματς με Χάποελ Μπερ Σεβά | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Στο Βέλγιο βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με την Άντερλεχτ στο πρώτο ματς για τα play off του Conference League. Η αναμέτρηση Άντερλεχτ - ΑΕΚ αρχίζει στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CosmoteSport 2 ενώ θα υπάρχει live και από το gazzetta.gr.

Η ΑΕΚ που έχει ήδη αποκλείσει Χάποελ Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού θέλει να αφήσει εκτός και την Άντερλεχτ ώστε να μπει στη League Phase του Conference League.

Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Η αποστολή της Ένωσης

Η αποστολή της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τους Βέλγους: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μουκουντί, Ρότα, Πήλιος, Βίντα, Χρυσόπουλος, Κοσίδης, Πενράις, Ρέλβας, Γιόνσον, Πινέδα, Μάνταλος, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Κοϊτά Πιερό, Γιόβιτς, Ζίνι.

 

