Άρης - Βόλος: Το κανάλι που το δείχνει - Τι ώρα παίζουν σήμερα

Ο Άρης θα αναμετρηθεί σήμερα, Σάββατο (23/8) εντός έδρας με την ομάδα του Βόλου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στη μάχη της αναρρίχηση στους πίνακες της Super League.
Το Άρης - Βόλος θα μεταδοθεί σήμερα στις 20.00, από το Nova Sports Prime.
Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος η εκκίνηση του πρωταθλήματος θα γίνει με δύο αγώνες. Η σέντρα θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα στις 20:00 του Σαββάτου (23/8) σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με τους αγώνες Άρης-Βόλος και Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης AKTOR (κεκλεισμένων των θυρών λόγω περσινής τιμωρίας των «ερυθρόλευκων»).
Super League: H 1η αγωνιστική (23-25 Αυγούστου)
- Άρης – Βόλος 23/08 – 20:00
- Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 23/08 – 20:00
- Παναιτωλικός – Ατρόμητος 23/08 – 22:00
- Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 24/08 – 19:45
- ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 24/08 – 20:15
- ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 24/08 – 21:00
- Λεβαδειακός – Κηφισιά 25/08 – 19:30
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.