Άρης - Βόλος: Το κανάλι που το δείχνει - Τι ώρα παίζουν σήμερα

Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τον αγώνα Άρης - Βόλος.

Ο Κάρλες Πέρεθ του Άρη
Ο Κάρλες Πέρεθ του Άρη | Eurokinissi
Ο Άρης θα αναμετρηθεί σήμερα, Σάββατο (23/8) εντός έδρας με την ομάδα του Βόλου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στη μάχη της αναρρίχηση στους πίνακες της Super League.

Το Άρης - Βόλος θα μεταδοθεί σήμερα στις 20.00, από το Nova Sports Prime.

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος η εκκίνηση του πρωταθλήματος θα γίνει με δύο αγώνες. Η σέντρα θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα στις 20:00 του Σαββάτου (23/8) σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με τους αγώνες Άρης-Βόλος και Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης AKTOR (κεκλεισμένων των θυρών λόγω περσινής τιμωρίας των «ερυθρόλευκων»).

Super League: H 1η αγωνιστική (23-25 Αυγούστου) 

  • Άρης – Βόλος 23/08 – 20:00
  • Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 23/08 – 20:00
  • Παναιτωλικός – Ατρόμητος 23/08 – 22:00
  • Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 24/08 – 19:45
  • ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 24/08 – 20:15
  • ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 24/08 – 21:00
  • Λεβαδειακός – Κηφισιά 25/08 – 19:30

