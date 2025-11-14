Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Μιλάνο απόψε (14/11) την Αρμάνι για την 11η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Οι «ερυθρόλευκοι» προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ του νέου σοβαρού τραυματισμού του Κίναν Έβανς στο ματς με τη Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ, όπου οι Πειραιώτες επικράτησαν με 95-78 και με ρεκόρ 7-3 ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση με τη λιθουανική ομάδα.
Ο Έβανς υπέστη ρήξη του αριστερού αχιλλείου τένοντα και αποχώρησε υποβασταζόμενος με αποτέλεσμα να μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.
Η ιταλική ομάδα έχει ρεκόρ 5-5 και βρίσκεται στην 10η θέση ενώ την περασμένη αγωνιστική κέρδισε την Βιλερμπάν με 80-72 παρότι έπαιξε χωρίς τους Λορέντζο Μπράουν, Σαβόν Σιλντς, Μάρκο Γκούντουριτς και Ζακ ΛεΝτέι ενώ στον πάγκο ήταν ο συνεργάτης του Ετόρε Μεσίνα, Τζιουζέπε Ποέτα.
