Ελλάδα - Τουρκία: Τι ώρα παίζουν την Παρασκευή - Το κανάλι που το δείχνει

Την πρόκριση στον τελικό και, συνεπώς, το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket 2025 η Ελλάδα, η οποία αύριο Παρασκευή (12/09) θα αντιμετωπίσει την Τουρκία στον ημιτελικό της διοργάνωσης μπάσκετ, στις 21.00 στη Ρίγα της Λετονίας.

Μετά τη σπουδαία εμφάνιση της Εθνικής απέναντι στη Λιθουανία, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη γνώριμη Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, με τον αγώνα της γαλανόλευκης να καθορίζεται από το φινάλε των σημερινών προημιτελικών.

Ο σπουδαίος ημιτελικός θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το Novasports Start όσο και από την ΕΡΤ1. Live ενημέρωση θα υπάρχει και μέσα από το Reader.gr.