Φινλανδία - Γερμανία μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Φινλανδία εναντίον Γερμανίας σήμερα (03/09) στην πέμπτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.
To μεγάλο ματς της αγωνιστικής μεταξύ της πρώτης του ομίλου Γερμανίας που έχει πετύχει το 4/4 μέχρι στιγμής στη διοργάνωση και των Φινλανδών, που βρίσκονται στην τρίτη θέση με ρεκόρ 3-1.
Το πρόγραμμα του EuroBasket 2025
Η πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ 2025 θα διεξαχθεί σε τέσσερις διαφορετικές χώρες (Κύπρο, Φινλανδία, Πολωνία και Λετονία).
Κάθε όμιλος έχει έξι ομάδες και οι πρώτες τέσσερις προκρίνονται στη νοκ άουτ φάση.
3 Σεπτεμβρίου
Όμιλος Α (Ρίγα): Εσθονία – Πορτογαλία, Τσεχία – Λετονία, Τουρκία – Σερβία
Όμιλος Β (Λευκωσία): Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία – Σουηδία, Φινλανδία – Γερμανία
4 Σεπτεμβρίου
Όμιλος Γ (Τάμπερε): Βοσνία και Ερζεγοβίνη – Γεωργία, Ιταλία – Κύπρος, Ισπανία – Ελλάδα
Όμιλος Δ (Κατόβιτσε): Γαλλία – Ισλανδία, Ισραήλ – Σλοβενία, Πολωνία – Βέλγιο
Το πρόγραμμα των νοκ άουτ αγώνων
Η νοκ άουτ φάσης θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στη Ρίγα.
6 Σεπτεμβρίου 2025: (φάση των «16»)
Β2 – Α3, Α1 – Β4, Β1 – Α4, Α2 – Β3
7 Σεπτεμβρίου 2025: (φάση των «16»)
Γ1 – Δ4, Δ2 – Γ3, Γ2 – Δ3, Δ1 – Γ4
9 Σεπτεμβρίου 2025: (προημιτελικά)
Νικητής Β2/Α3 – Νικητής Γ1/Δ4, Νικητής Α1/Β4 – Νικητής Δ2/Γ3
10 Σεπτεμβρίου 2025 (προημιτελικά):
Νικητής Β1/Α4 – Νικητής Γ2/Δ3, Νικητής Α2/Β3 – Νικητής Δ1/Γ4
12 Σεπτεμβρίου 2025 (ημιτελικά):
Νικητής προημιτελικού 1 – Νικητής προημιτελικού 2, Νικητής προημιτελικού 3 – Νικητής προημιτελικού 4
14 Σεπτεμβρίου 2025:
Ηττημένος ημιτελικού 1 – Ηττημένος ημιτελικού 2 (Μικρός τελικός)
Νικητής ημιτελικού 1 – Νικητής ημιτελικού 2 (Μεγάλος τελικός)
