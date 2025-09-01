Μενού

Φινλανδία - Λιθουανία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Φινλανδία - Λιθουανία σήμερα για την 4η αγωνιστική στο EuroBasket 2025.

Λιθουανία Ευρωμπάσκετ
Ο Βαλαντσιούνας σε ματς της Λιθουανίας στο Ευρωμπάσκετ 202 | ΑΠΕ-ΜΠΕ/KIMMO BRANDT
Την τρίτη της νίκη στο EuroBasket αναζητά σήμερα η Φινλανδία που στις 20:30 αντιμετωπίζει τη φιλόδοξη Λιθουανία για την 4η αγωνιστική του Β' ομίλου. Η αναμέτρηση στο Τάμπερε θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 4.

Η Φινλανδία έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση καθώς βρίσκεται, μαζί με τη Γερμανία, στην κορυφή του ομίλου με ρεκόρ 3-0. Από την άλλοι οι Λιθουανοί, διεκδικούν τη δεύτερη θέση του ομίλου, έχοντας ως τώρα απολογισμό 2-1.

Η βαθμολογία του B' Ομίλου

1. Τουρκία 3-0 6β. (προκρ.)

2. Σερβία 3-0 6β. (προκρ.)

3. Λετονία 1-2 4β.

4. Εσθονία 1-2 4β.

---------------------

5. Πορτογαλία 1-2 3β.

6. Τσεχία 0-3 3β.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας, 1 Σεπτεμβρίου:

13:30 Σουηδία - Μαυροβούνιο, Novasports 4

14:45 Εσθονία - Τουρκία, Novasports Start

16:30 Γερμανία - Μ. Βρετανία, Novasports 4

18:00 Πορτογαλία - Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία - Λιθουανία, Novasports 4

21:15 Σερβία - Τσεχία, Novasports Start - ΕΡΤ1

