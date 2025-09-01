Φινλανδία - Λιθουανία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Την τρίτη της νίκη στο EuroBasket αναζητά σήμερα η Φινλανδία που στις 20:30 αντιμετωπίζει τη φιλόδοξη Λιθουανία για την 4η αγωνιστική του Β' ομίλου. Η αναμέτρηση στο Τάμπερε θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 4.
Η Φινλανδία έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση καθώς βρίσκεται, μαζί με τη Γερμανία, στην κορυφή του ομίλου με ρεκόρ 3-0. Από την άλλοι οι Λιθουανοί, διεκδικούν τη δεύτερη θέση του ομίλου, έχοντας ως τώρα απολογισμό 2-1.
Η βαθμολογία του B' Ομίλου
1. Τουρκία 3-0 6β. (προκρ.)
2. Σερβία 3-0 6β. (προκρ.)
3. Λετονία 1-2 4β.
4. Εσθονία 1-2 4β.
---------------------
5. Πορτογαλία 1-2 3β.
6. Τσεχία 0-3 3β.
Το πρόγραμμα της Δευτέρας, 1 Σεπτεμβρίου:
13:30 Σουηδία - Μαυροβούνιο, Novasports 4
14:45 Εσθονία - Τουρκία, Novasports Start
16:30 Γερμανία - Μ. Βρετανία, Novasports 4
18:00 Πορτογαλία - Λετονία, Novasports Start
20:30 Φινλανδία - Λιθουανία, Novasports 4
21:15 Σερβία - Τσεχία, Novasports Start - ΕΡΤ1
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.