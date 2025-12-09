Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Καϊράτ Αλμάτι σήμερα (09/12) για την 6η αγωνιστική του Champions League με σέντρα στις 17:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη χιονισμένη Αστάνα του Καζακστάν με τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν στο πρώτο τους τρίποντο ώστε να παραμείνουν ζωντανοί στη μάχη της πρόκρισης μέσω της πρώτης 24άδας.

Οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να δείξει έως αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν, την ώρα της αναμέτρησης ενώ η πόλη είναι ντυμένη στα «λευκά».

Ωστόστο το «Astana Arena» έχει οροφή που κλείνει με αποτέλεσμα να μην υπάρξει πρόβλημα με το χιόνι ή τις καιρικές συνθήκες.

Η Καϊράτ έχει έναν βαθμό σε 5 ματς και είναι στην προτελευταία θέση με τον Ολυμπιακό να είναι στην 33η με δύο βαθμούς σε ισάριθμα ματς.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Τερματοφύλακες: Μπότης, Τζολάκης και Κουράκλης

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέϊ και Μπρούνο

Μέσοι: Ντιόγκο Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε και Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Πνευμονίδης, Στρεφέτσα, Ζέλσον Μαρτίνς, Ελ Καμπί και Γιάρεμτσουκ