Λευκορωσία - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Ελλάδα κόντρα στη Λευκορωσία απόψε (18/11) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Τετέη - Ελλάδα
Ο Τετέη στο ματς Ελλάδα - Σκωτία | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Η Εθνική Ελλάδας απέναντι στη Λευκορωσία απόψε (18/11) στην Ουγγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 με σέντρα στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τον Alpha.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε της Σκωτίας με 3-2 για την προτελευταία αγωνιστική, χάρη σε γκολ των Μπακασέτα, Καρέτσα και Τζόλη, στο ντεμπούτο Τεττέη, Κωστούλα.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην ZTE Aréna στην πόλη Ζαλαεγερτσέγκ της Ουγγαρίας.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν υπολογίζει στους Γιαννούλη και Παυλίδη αλλά και στον τιμωρημένο Μπακασέτα.

Τα ματς της Εθνικής στα προκριματικά

  • Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1
  • Ελλάδα - Δανία 0-3
  • Σκωτία - Ελλάδα 3-1
  • Δανία - Ελλάδα 3-1
  • Ελλάδα - Σκωτία 3-2
  • 18/11/25 21:45 Λευκορωσία - Ελλάδα

Η πέμπτη αγωνιστική

Δανία - Λευκορωσία 2-2

Ελλάδα - Σκωτία 3-2

Η έκτη αγωνιστική (18/11)

Σκωτία - Δανία 21.45

Λευκορωσία - Ελλάδα 21.45

Βαθμολογία (5 αγώνες)

  1. Δανία 14-3 11
  2. Σκωτία 9-5 10
  3. Ελλάδα 10-12 6
  4. Λευκορωσία 4-17 1

