Λευκορωσία - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Εθνική Ελλάδας απέναντι στη Λευκορωσία απόψε (18/11) στην Ουγγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 με σέντρα στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τον Alpha.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε της Σκωτίας με 3-2 για την προτελευταία αγωνιστική, χάρη σε γκολ των Μπακασέτα, Καρέτσα και Τζόλη, στο ντεμπούτο Τεττέη, Κωστούλα.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην ZTE Aréna στην πόλη Ζαλαεγερτσέγκ της Ουγγαρίας.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν υπολογίζει στους Γιαννούλη και Παυλίδη αλλά και στον τιμωρημένο Μπακασέτα.
Τα ματς της Εθνικής στα προκριματικά
- Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1
- Ελλάδα - Δανία 0-3
- Σκωτία - Ελλάδα 3-1
- Δανία - Ελλάδα 3-1
- Ελλάδα - Σκωτία 3-2
- 18/11/25 21:45 Λευκορωσία - Ελλάδα
Η πέμπτη αγωνιστική
Δανία - Λευκορωσία 2-2
Ελλάδα - Σκωτία 3-2
Η έκτη αγωνιστική (18/11)
Σκωτία - Δανία 21.45
Λευκορωσία - Ελλάδα 21.45
Βαθμολογία (5 αγώνες)
- Δανία 14-3 11
- Σκωτία 9-5 10
- Ελλάδα 10-12 6
- Λευκορωσία 4-17 1
