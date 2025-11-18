Λευκορωσία - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Εθνική Ελλάδας απέναντι στη Λευκορωσία απόψε (18/11) στην Ουγγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 με σέντρα στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τον Alpha.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε της Σκωτίας με 3-2 για την προτελευταία αγωνιστική, χάρη σε γκολ των Μπακασέτα, Καρέτσα και Τζόλη, στο ντεμπούτο Τεττέη, Κωστούλα.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην ZTE Aréna στην πόλη Ζαλαεγερτσέγκ της Ουγγαρίας.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν υπολογίζει στους Γιαννούλη και Παυλίδη αλλά και στον τιμωρημένο Μπακασέτα.

Τα ματς της Εθνικής στα προκριματικά

Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1

Ελλάδα - Δανία 0-3

Σκωτία - Ελλάδα 3-1

Δανία - Ελλάδα 3-1

Ελλάδα - Σκωτία 3-2

18/11/25 21:45 Λευκορωσία - Ελλάδα

Η πέμπτη αγωνιστική

Δανία - Λευκορωσία 2-2

Ελλάδα - Σκωτία 3-2

Η έκτη αγωνιστική (18/11)

Σκωτία - Δανία 21.45

Λευκορωσία - Ελλάδα 21.45

Βαθμολογία (5 αγώνες)

Δανία 14-3 11 Σκωτία 9-5 10 Ελλάδα 10-12 6 Λευκορωσία 4-17 1