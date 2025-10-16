Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (16/10) στο ουδέτερο Βελιγράδι την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πέμπτη αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.
Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν στο ΣΕΦ από την Εφές με 78-82 το βράδυ της Τρίτης (14/10) και υποχώρησαν στο 2-2 στην διοργάνωση.
Για ένα ακόμα ματς, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει αρκετές απουσίες, καθώς - όπως δήλωσε - «δεν φαίνεται πιθανό σενάριο να έχουμε κάποιον διαθέσιμο την Πέμπτη. Οι Φουρνιέ και Γουόκαπ θα παίξουν λογικά με τον Πανιώνιο. Ο ΜακΚίσικ δεν έχει κάνει ούτε μια ομαδική προπόνηση».
Οι Ισραηλινοί ηττήθηκαν από την Μπαρτσελόνα με 71-92 και παραμένουν στην προτελευταία θέση με μία νίκη και τρεις ήττες.
