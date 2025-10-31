Μονακό - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολη αποστολή απόψε (31/10) απέναντι στη Μονακό στο Πριγκιπάτο για την 8η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.

Για ένα ακόμα παιχνίδι, το απουσιολόγιο του Εργκίν Αταμάν είναι πλούσιο καθώς υπάρχουν πολλά προβλήματα στην front line λόγω της απουσίας των τραυματιών Λεσόρ, Χολμς, Σαμοντούροφ.

Η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου θα κριθεί τελευταία στιγμή. Το «τριφύλλ» έχει ρεκόρ 5-2 και προέρχεται από νίκη επί της Μακάμπι στην Αθήνα με 99-85.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, κέρδισε την περασμένη αγωνιστική τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ με 92-87 και με ρεκόρ 4-3 βρίσκεται στην έβδομη θέση.