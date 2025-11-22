Μύκονος - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Μύκονο την τοπική ομάδα σήμερα (22/11) στο κλειστό «Π. Χανιώτη» για την 8η αγωνιστική της Basket League με τζάμπολ στις 16:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Οι «πράσινοι», μετά τη νίκη τους κόντρα στην Ντουμπάι για την Ευρωλίγκα, ταξιδεύουν στο «νησί των ανέμων» σε μία αναμέτρηση από την οποία θα απουσιάσουν οι «γνωστοί» Χολμς, Γιουρτσέβεν, Τολιόπουλος αλλά και ο Τσέντι Όσμαν που αποκόμισε ένα διάστρεμμα στο ματς της Πέμπτης (20/11).

Η ομάδα των Κυκλάδων ανακοίνωσε πως δεν έχει μείνει κανένα διαθέσιμο εισιτήριο και το κλειστό της Άνω Μεράς θα είναι γεμάτο στον αγώνα του Σαββάτου.

Η Μύκονος νίκησε τον Πανιώνιο την περασμένη αγωνιστική με 86-77 και βρίσκεται στην 10η θέση με 9 βαθμούς.