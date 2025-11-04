Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (04/11) την Αϊντχόφεν στο «Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της league phase του Champions League με σέντρα στις 22:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 2.
Οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση καθώς μετά από τρεις αγωνιστικές έχουν μόλις έναν βαθμό (σ.σ. την ισοπαλία με την Πάφο) και δύο εκτός έδρας ήττες από Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα.
Η ολλανδική ομάδα ηττήθηκε στην έδρα της στην πρεμιέρα από την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ ενώ στη συνέχεια ήρθε ισόπαλη με τη Λεβερκούζεν και την περασμένη αγωνιστική διέλυσε τη Νάπολι με 6-2.
Η PSV έχει 4 βαθμούς και βρίσκεται στη 16η θέση της κατάταξης ενώ ο Ολυμπιακός είναι 33ος με 1 βαθμό.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League:
- 4/11: Ολυμπιακός-PSV
- 26/11: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
- 9/12: Καϊράτ-Ολυμπιακός
- 20/1: Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν
- 28/1: Άγιαξ-Ολυμπιακός
