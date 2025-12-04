Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε απόψε (04/12) στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την ήττα στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα και έχουν το ίδιο ρεκόρ 8-5 με την αποψινή τους αντίπαλο.
Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Εβάν Φουρνιέ που έχει ανεβάσει πυρετό ενώ εκτός είναι ο ΜακΚίσικ. Επανέρχεται ο Νιλικίνα.
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους προέρχεται από 5 σερί νίκες, 4 στο γήπεδο της, με τελευταία επικράτηση επί της Μπολόνια με 66-64.
- Μέσα σε αποθέωση η άφιξη του Αλέξη Τσίπρα: «Νάτος, νάτος, ο πρωθυπουργός» από το κοινό
- Eurovision: Αυτός είναι ο τραγουδιστής του ελληνικού τελικού που καταδικάστηκε για βιασμό τουρίστριας στη Ρόδο
- Ο Τζο Ρόγκαν μόλις ξεστόμισε την πιο ακραία θεωρία για το ΑΙ: Έβαλε μέσα και τον Χριστό
- Ελένη Μενεγάκη: Με τον Γιάννη Λάτσιο και τον Μάκη Παντζόπουλο στην ορκωμοσία του γιου της Άγγελου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.