Μενού

Ολυμπιακός - Ντουμπάι: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι BC απόψε (10/10) για τη Euroleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός μπάσκετ
Φάση από τον αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (10/10) στο ΣΕΦ τη Ντουμπάι BC για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 4.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα καθώς θα απουσιάσει σίγουρα ο Τόμας Ουόκαπ με αιμάτωμα στον γλουτιαίο, που θα τον αφήσει εκτός για 2-3 εβδομάδες. Εκτός μάχης είναι επίσης οι Έβανς και ΜακΚίσικ.

Αντίθετα, την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Φουρνιέ και Ντόντα Χολ, όπως δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός έχει μία νίκη (εκτός επί της Μπασκόνια), μία ήττα (εκτός από τη Ρεάλ Μαδρίτης). Η «νεοφώτιστη» ομάδα του Ντουμπάι, κέρδισε στην πρεμιέρα την Παρτίζαν ενώ ηττήθηκε την δεύτερη αγωνιστική στην έδρα της Μονακό.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ