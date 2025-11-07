Μενού

Ολυμπιακός - Παρτιζάν: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρτιζάν στο ΣΕΦ απόψε (07/11) για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (07/11) στο ΣΕΦ την Παρτιζάν Βελιγραδίου για την 9η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε δύσκολα της Χάποελ Τελ Αβίβ την περασμένη αγωνιστική με 62-58 και με ρεκόρ 5-3 βρίσκεται στην τέταρτη θέση.

Απέναντι στους «ερυθρόλευκους» η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς που βρίσκεται στα χαμηλά της βαθμολογίας με αντίστροφο ρεκόρ 3-5 ενώ την περασμένη εβδομάδα ηττήθηκε εντός έδρας από τη Μπαρτσελόνα με 78-76.

 

