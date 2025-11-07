Ολυμπιακός - Παρτιζάν: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (07/11) στο ΣΕΦ την Παρτιζάν Βελιγραδίου για την 9η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε δύσκολα της Χάποελ Τελ Αβίβ την περασμένη αγωνιστική με 62-58 και με ρεκόρ 5-3 βρίσκεται στην τέταρτη θέση.
Απέναντι στους «ερυθρόλευκους» η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς που βρίσκεται στα χαμηλά της βαθμολογίας με αντίστροφο ρεκόρ 3-5 ενώ την περασμένη εβδομάδα ηττήθηκε εντός έδρας από τη Μπαρτσελόνα με 78-76.
- Ράνια Τζίμα για Άδωνι Γεωργιάδη: «Στις ΗΠΑ έγιναν με νόμιμα όπλα 208 επιθέσεις σε σχολεία το 2025»
- Μαρινάκης για το ξήλωμα πινακίδας από δήμαρχο Πατρών: «Είμαστε με τα καλά μας;» - Η απάντηση Πελετίδη
- Ξέφυγαν Γιαννούλης και Παππάς on camera: «Είσαι σαλτιμπάγκος και ορντινάντσα» - «Παρακαλάτε στα 4 τον Τσίπρα»
- Διευθυντής φαρμακευτικής κατέρρευσε στο Οβάλ Γραφείο μπροστά στον Ντόναλντ Τραμπ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.