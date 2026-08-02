Μενού

Ολυμπιακός: Στη λίστα για τη μεταγραφή του κεντρικού χαφ ο Βραζιλιάνος Βινίσιους

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για ένα νέο όνομα στη λίστα του Ολυμπιακού για τη μεταγραφή του κεντρικού χαφ.

Reader symbol
Newsroom
Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ | Eurokinissi/KLODIAN LATO
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθεια του για απόκτηση ενός κεντρικού χαφ με τις προδιαγραφές που θέλει ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή ενός εξαριού που θα έχει ικανότητες οκταριού, θα είναι δηλαδή πλέϊ μέϊκερ από πίσω.

Με τις πληροφορίες μας από τη Γερμανία να λένε ότι ένας παίκτης που βρίσκεται αρκετά ψηλά στην «ερυθρόλευκη» λίστα (με τουλάχιστον άλλα δύο ονόματα μέσα) είναι ο Βραζιλιάνος Βινίσιους Σόουζα, ένα όνομα που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τους «ερυθρόλευκους». Πρόκειται για τον 27χρονο (17.6.1999) κεντρικό χαφ της Βόλφσμπουργκ, η οποία υποβιβάστηκε τον Μάϊο από την Μπουντεσλίγκα και δεν είναι εύκολο να κρατήσει τους καλύτερους παίκτες της.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ