Ολυμπιακός: Στη λίστα για τη μεταγραφή του κεντρικού χαφ ο Βραζιλιάνος Βινίσιους

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθεια του για απόκτηση ενός κεντρικού χαφ με τις προδιαγραφές που θέλει ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή ενός εξαριού που θα έχει ικανότητες οκταριού, θα είναι δηλαδή πλέϊ μέϊκερ από πίσω.

Με τις πληροφορίες μας από τη Γερμανία να λένε ότι ένας παίκτης που βρίσκεται αρκετά ψηλά στην «ερυθρόλευκη» λίστα (με τουλάχιστον άλλα δύο ονόματα μέσα) είναι ο Βραζιλιάνος Βινίσιους Σόουζα, ένα όνομα που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τους «ερυθρόλευκους». Πρόκειται για τον 27χρονο (17.6.1999) κεντρικό χαφ της Βόλφσμπουργκ, η οποία υποβιβάστηκε τον Μάϊο από την Μπουντεσλίγκα και δεν είναι εύκολο να κρατήσει τους καλύτερους παίκτες της.

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