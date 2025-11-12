Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (12/11) στο ΣΕΦ την Ζαλγκίρις Κάουνας για την 10η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 4η θέση με ρεκόρ 6-3 και προέρχονται από νίκη επί της Παρτιζάν με 80-71. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του για πρώτη φορά σε ματς της Euroleague, τον Κίναν Έβανς που κάνει ντεμπούτο στην 12άδα μετά τον πολύμηνο τραυματισμό του.

Αντίθετα, εκτός μάχης είναι ο Φρανκ Ντιλικίνα λόγω προβλήματος στους οπίσθιους μηρίαιους.

Οι Λιθουανοί βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 7-2 και την περασμένη αγωνιστική επικράτησαν της Βαλένθια με 86-77.