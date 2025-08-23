Παναιτωλικός - Ατρόμητος Αθηνών: Πότε παίζουν σήμερα - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο Ατρόμητος ταξιδεύει στο Αγρίνιο για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League, με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν σήμερα (23/8) μία καλή πρεμιέρα για το πρωτάθλημα.
Το Παναιτωλικός - Ατρόμητος θα παρακολουθήσουν οι φίλοι των δύο ομάδων στο Cosmote Sport2 HD, στις 22.00 σήμερα.
Για τους Περιστεριώτες, ο Μανσούρ μπορεί να αποβλήθηκε στον φιλικό αγών του Ατρόμητου με τη Λάτσιο, όμως υπολογίζεται κανονικά για την πρεμιέρα της ομάδας του με τον Παναιτωλικό.
Ο λόγος είναι πως σε αντίθεση με την περίπτωση της αποβολής του Ρεμί Καμπελά στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Μπρέντα, η κόκκινη στον Μανσούρ δεν καταγράφηκε ποτέ.
Super League: H 1η αγωνιστική (23 - 25 Αυγούστου)
- Άρης – Βόλος 23/08 – 20:00
- Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 23/08 – 20:00
- Παναιτωλικός – Ατρόμητος 23/08 – 22:00
- Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 24/08 – 19:45
- ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 24/08 – 20:15
- ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 24/08 – 21:00
- Λεβαδειακός – Κηφισιά 25/08 – 19:30
