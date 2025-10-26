Μενού

Παναθηναϊκός - Αστέρας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Παναθηναϊκός - Αστέρας σήμερα για την 8η αγωνιστική της Super League.

Reader symbol
Newsroom
Παναθηναϊκός
Ο Ζαρούρι στο ματς Γιουνγκ Μπόιζ - Παναθηναϊκός | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • Α-
  • Α+

Η νέα εποχή στον Παναθηναϊκό με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του, αρχίζει κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Στις 17:30 κάνει σέντρα η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Αστέρας για την 8η αγωνιστική της Super League με την αναμέτρηση να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 1.

O Ράφα Μπενίτεθ παρουσιάστηκε επίσημα από τον Γιάννη Αλαφούζο ως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, με τον Ισπανό τεχνικό να λέει πως η ομάδα θα είναι στην κατεύθυνση για τους τίτλους.

Ο πολύπειρος και πολυνίκης τεχνικός έχει πιάσει ήδη δουλειά στο Κορωπί με το επιτελείο του και ετοιμάζεται για το επίσημο ντεμπούτο του.  

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ