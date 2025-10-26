Παναθηναϊκός - Αστέρας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η νέα εποχή στον Παναθηναϊκό με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του, αρχίζει κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Στις 17:30 κάνει σέντρα η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Αστέρας για την 8η αγωνιστική της Super League με την αναμέτρηση να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 1.

O Ράφα Μπενίτεθ παρουσιάστηκε επίσημα από τον Γιάννη Αλαφούζο ως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, με τον Ισπανό τεχνικό να λέει πως η ομάδα θα είναι στην κατεύθυνση για τους τίτλους.

Ο πολύπειρος και πολυνίκης τεχνικός έχει πιάσει ήδη δουλειά στο Κορωπί με το επιτελείο του και ετοιμάζεται για το επίσημο ντεμπούτο του.