Παναθηναϊκός - Παρτιζάν: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (25/11) την Παρτιζάν Βελιγραδίου για την 13η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοδοξεί να διευρύνει το σερί των τριών νικών που έχει σημειώσει στα τελευταία ματς και να εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας (σ.σ. ρεκόρ 8-4).

Οι Γιουρτσέβεν και Όσμαν δεν θα αγωνιστούν και θα επιστρέψουν στο ματς με τη Βαλένθια, μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, όπου αναμένεται να γυρίσει και ο Ρισόν Χολμς.

Αντίθετα, προπονήθηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος και η συμμετοχή του στην αποστολή θα κριθεί από τον Τούρκο προπονητή.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει αντίστροφο ρεκόρ (σ.σ. 4-8) και βρίσκεται στην 18η θέση, ενώ την περασμένη αγωνιστική ηττήθηκε με 87-99 στο Βελιγράδι από τη Φενέρ.

Επιστρέφει για τους Σέρβους ο Τζαμπάρι Πάρκερ.