Παναθηναϊκός - Σάμσουνσπορ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Έτοιμος για το πρώτο βήμα πρόκρισης από τα Play Offs του Europa League είναι ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται σήμερα Πέμπτη στο ΟΑΚΑ, την τουρκική Σάμσουνσπορ. Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Σάμσουνσπορ αρχίζει στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CosmoteSport 1 ενώ θα υπάρχει live και από το gazzetta.gr.

Παναθηναϊκός - Σάμσουνσπορ: Η ανάλυση Βιτόρια

Μιλώντας για την αναμέτρηση, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια, ανέφερε αναλύοντας την τουρκική ομάδα. ««Κατά πρώτο λόγο θεωρώ πως είναι γεμάτη με κίνητρο. Οποιοσδήποτε προπονητής ή ποδοσφαιριστής έχει την δυνατότητα να αγωνιστεί σε διπλούς αγώνες για να μπει στο Europa League, θα κάνει τα πάντα για να το πετύχει. Υπάρχει σίγουρα μεγάλη αισιοδοξία και ανυπομονησία από την πλευρά της αντίπαλης ομάδας. Θα έλεγα ότι είναι μια ομάδα που έχει καλούς ποδοσφαιριστές και στις 4 γραμμές του γηπέδου. Αγωνίζεται με σχηματισμό παρόμοιο με τον δικό μας, ένα 4-3-3 αλλά με αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με εμάς. Έχουν δικό τους μοντέλο, άλλη φιλοσοφία.

Παίκτες στην επιθετική γραμμή που μπορούν ανά πάσα στιγμή να είναι επικίνδυνοι και μέσους που μπορούν να τους τροφοδοτήσουν. Οπότε έχει ξεκινήσει πολύ καλά το Πρωτάθλημα, με 2 νίκες, κάτι που τους δίνει μεγαλύτερη αισιοδοξία και δείχνει ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εγώ αναμένω ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουν να μας εξουδετερώσουν, όπως κι εμείς. Η έδρα τους μπορεί να δημιουργήσει δυνατή ατμόσφαιρα. Είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοί μας αύριο θα δημιουργήσουν ακόμα καλύτερη ατμόσφαιρα, η οποία θα μας βοηθήσει γιατί γνωρίζουμε ότι έχουμε δύο δύσκολα παιχνίδια απέναντι σε μια δυνατή και οργανωμένη ομάδα».