Το πανόραμα του Ευρωμπάσκετ: Βαθμολογίες, αποτελέσματα, πρόγραμμα, κανάλια

Το Ευρωμπάσκετ 2025 έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη 27 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου. Οι αγώνες στην φάση των ομίλων θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο, τη Φινλανδία, την Πολωνία και τη Λετονία ενώ η φάση νοκ-άουτ θα πραγματοποιηθεί στη Ρίγα.

Δείτε αναλυτικά το πανόραμα του Eurobasket. Το πρόγραμμα των αγώνων, τα αποτελέσματα, τις βαθμολογίες καθώς και τις διασταυρώσεις μετά από τη φάση των ομίλων, στον δρόμο για τους τελικούς.

EUROBASKET 2025 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Αγωνιστική

Τετάρτη 27 Αυγούστου

Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94

Τσεχία - Πορτογαλία 50-62

Μαυροβούνιο - Γερμανία 76 - 106

Λετονία - Τουρκία 73-93

Σουηδία - Φινλανδία, 90-93

Σερβία - Εσθονία, 98-64

Πέμπτη 28 Αυγούστου

Ισραήλ - Ισλανδία 83 -71

Γεωργία - Ισπανία 83 -69

Βέλγιο - Γαλλία 64-92

Βοσνία - Κύπρος 91-64

Σλοβενία - Πολωνία 95-105

Ελλάδα - Ιταλία 75-66

2η Αγωνιστική

Παρασκευή 29 Αυγούστου

Γερμανία - Σουηδία 105-83

Τουρκία - Τσεχία 92 -78

Λιθουανία - Μαυροβούνιο 94-67

Εσθονία - Λετονία 70-72

Φινλανδία - Μ. Βρετανία 109-79

Πορτογαλία - Σερβία, 69-80

Σάββατο 30 Αυγούστου

Ισλανδία - Βέλγιο, 64-71

Ιταλία - Γεωργία, 78-62

18:00 Γαλλία - Σλοβενία, Novasports 6

Κύπρος - Ελλάδα, 69-96

21:30 Ισπανία - Βοσνία, 88-67

21:30 Πολωνία - Ισραήλ 66-64

3η Αγωνιστική

Σάββατο 30 Αυγούστου

Λιθουανία - Γερμανία, 88-107

Τσεχία - Εσθονία, 75-89

Μ. Βρετανία - Σουηδία, 59-78

Λετονία - Σερβία, 80-84

20:30 Μαυροβούνιο - Φινλανδία, 65-85

21:15 Τουρκία - Πορτογαλία, 95-54

Κυριακή 31 Αυγούστου

15:00 Γεωργία - Ελλάδα, Novasports Start - ERTNEWS

15:00 Σλοβενία - Βέλγιο, Novasports 4

18:00 Ισραήλ - Γαλλία, Novasports 4

18:15 Ισπανία - Κύπρος, Novasports Start

21:30 Πολωνία - Ισλανδία, Novasports 4

21:30 Βοσνία - Ιταλία, Novasports Start - ΕΡΤ1

4η Αγωνιστική

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

13:30 Σουηδία - Μαυροβούνιο, Novasports 4

14:45 Εσθονία - Τουρκία, Novasports Start

16:30 Γερμανία - Μ. Βρετανία, Novasports 4

18:00 Πορτογαλία - Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία - Λιθουανία, Novasports 4

21:15 Σερβία - Τσεχία, Novasports Start - ΕΡΤ1

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

15:00 Βέλγιο - Ισραήλ, Novasports 4

15:00 Ελλάδα - Βοσνία, Novasports Start - ERTNEWS

18:00 Ισλανδία - Σλοβενία, Novasports 4

18:15 Κύπρος - Γεωργία, Novasports Start - ΕΡΤ1

21:30 Γαλλία - Πολωνία, Novasports 4

21:30 Ιταλία - Ισπανία, Novasports Start

5η Αγωνιστική

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

13:30 Μαυροβούνιο - Μ. Βρετανία, Novasports 4

14:45 Εσθονία - Πορτογαλία, Novasports Start

16:30 Λιθουανία - Σουηδία, Novasports 4

18:00 Τσεχία - Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία - Γερμανία, Novasports 4

21:15 Τουρκία - Σερβία, Novasports Start - ΕΡΤ1

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

15:00 Βοσνία - Γεωργία, Novasports Start

15:00 Γαλλία - Ισλανδία, Novasports 4

18:00 Ισραήλ - Σλοβενία, Novasports 4

18:15 Ιταλία - Κύπρος, Novasports Start

21:30 Πολωνία - Βέλγιο, Novasports 4

21:30 Ισπανία - Ελλάδα, Novasports Start - ΕΡΤ1

EUROBASKET 2025 - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Α' ΟΜΙΛΟΣ

1. Τουρκία 3-0 6β.

2. Σερβία 3-0 6β.

3. Λετονία 1-2 4β.

4. Εσθονία 1-2 4β.

---------------------

5. Πορτογαλία 1-2 3β.

6. Τσεχία 0-3 3β.

Β' ΟΜΙΛΟΣ

1. Γερμανία 3-0 6β. (προκρ.)

2. Φινλανδία 3-0 6β.

3. Λιθουανία 2-1 5β.

4. Σουηδία 1-2 4β.

---------------------

5. Μ. Βρετανία 0-3 3β.

6. Μαυροβούνιο 0-3 3β.

Γ' ΟΜΙΛΟΣ

1. Ελλάδα 2-0 4β.

2.Γεωργία 1-1 3β.

3. Ισπανία 1-1 3β.

4. Ιταλία 1-1 3β.

---------------------

5. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-1 3β.

6. Κύπρος 0-2 2β.

Δ' ΟΜΙΛΟΣ

1. Γαλλία 2-0 4β.

2. Πολωνία 2-0 4β.

3. Ισραήλ 1-1 3β.

4. Βέλγιο 1-1 3β.

---------------------

5. Σλοβενία 0-2 2β.

6. Ισλανδία 0-2 2β.

EUROBASKET - ΦΑΣΗ «16»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

61. Β2 - Α3 Novasports Start

63. Α1 - Β4 Novasports Start

65. Β1 - Α4 Novasports Start

67. Α2 - Β3 Novasports Start

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

62. Γ1 - Δ4 Novasports Start

64. Δ2 - Γ3 Novasports Start

66. Γ2 - Δ3 Novasports Start

68. Δ1 - Γ4 Novasports Start

EUROBASKET - ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

69. Νικητής 61 - Νικητής 62 Novasports Start

70. Νικητής 63 - Νικητής 64 Novasports Start

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου (17:00, 21:00)

71. Νικητής 65 - Νικητής 66 Novasports Start

72. Νικητής 67 - Νικητής 68 Novasports Start

EUROBASKET - ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

73. Νικητής 69 - Νικητής 70 Novasports Start - ΕΡΤ1

74. Νικητής 71 - Νικητής 72 Novasports Start - ΕΡΤ1

EUROBASKET - ΤΕΛΙΚΟΙ

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

17:00, Μικρός τελικός: Ηττημένος 73 - Ηττημένος 74 Novasports Start - ΕΡΤ1

21:00, Τελικός: Νικητής 73 - Νικητής 74 Novasports Start - ΕΡΤ1