Το πανόραμα του Ευρωμπάσκετ: Βαθμολογίες, αποτελέσματα, πρόγραμμα, κανάλια

Το Ευρωμπάσκετ 2025 έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη 27 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου. Οι αγώνες στην φάση των ομίλων θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο, τη Φινλανδία, την Πολωνία και τη Λετονία ενώ η φάση νοκ-άουτ θα πραγματοποιηθεί στη Ρίγα.
Δείτε αναλυτικά το πανόραμα του Eurobasket. Το πρόγραμμα των αγώνων, τα αποτελέσματα, τις βαθμολογίες καθώς και τις διασταυρώσεις μετά από τη φάση των ομίλων, στον δρόμο για τους τελικούς.
EUROBASKET 2025 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η Αγωνιστική
Τετάρτη 27 Αυγούστου
Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94
Τσεχία - Πορτογαλία 50-62
Μαυροβούνιο - Γερμανία 76 - 106
Λετονία - Τουρκία 73-93
Σουηδία - Φινλανδία, 90-93
Σερβία - Εσθονία, 98-64
Πέμπτη 28 Αυγούστου
Ισραήλ - Ισλανδία 83 -71
Γεωργία - Ισπανία 83 -69
Βέλγιο - Γαλλία 64-92
Βοσνία - Κύπρος 91-64
Σλοβενία - Πολωνία 95-105
Ελλάδα - Ιταλία 75-66
2η Αγωνιστική
Παρασκευή 29 Αυγούστου
Γερμανία - Σουηδία 105-83
Τουρκία - Τσεχία 92 -78
Λιθουανία - Μαυροβούνιο 94-67
Εσθονία - Λετονία 70-72
Φινλανδία - Μ. Βρετανία 109-79
Πορτογαλία - Σερβία, 69-80
Σάββατο 30 Αυγούστου
Ισλανδία - Βέλγιο, 64-71
Ιταλία - Γεωργία, 78-62
18:00 Γαλλία - Σλοβενία, Novasports 6
Κύπρος - Ελλάδα, 69-96
21:30 Ισπανία - Βοσνία, 88-67
21:30 Πολωνία - Ισραήλ 66-64
3η Αγωνιστική
Σάββατο 30 Αυγούστου
Λιθουανία - Γερμανία, 88-107
Τσεχία - Εσθονία, 75-89
Μ. Βρετανία - Σουηδία, 59-78
Λετονία - Σερβία, 80-84
20:30 Μαυροβούνιο - Φινλανδία, 65-85
21:15 Τουρκία - Πορτογαλία, 95-54
Κυριακή 31 Αυγούστου
15:00 Γεωργία - Ελλάδα, Novasports Start - ERTNEWS
15:00 Σλοβενία - Βέλγιο, Novasports 4
18:00 Ισραήλ - Γαλλία, Novasports 4
18:15 Ισπανία - Κύπρος, Novasports Start
21:30 Πολωνία - Ισλανδία, Novasports 4
21:30 Βοσνία - Ιταλία, Novasports Start - ΕΡΤ1
4η Αγωνιστική
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
13:30 Σουηδία - Μαυροβούνιο, Novasports 4
14:45 Εσθονία - Τουρκία, Novasports Start
16:30 Γερμανία - Μ. Βρετανία, Novasports 4
18:00 Πορτογαλία - Λετονία, Novasports Start
20:30 Φινλανδία - Λιθουανία, Novasports 4
21:15 Σερβία - Τσεχία, Novasports Start - ΕΡΤ1
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
15:00 Βέλγιο - Ισραήλ, Novasports 4
15:00 Ελλάδα - Βοσνία, Novasports Start - ERTNEWS
18:00 Ισλανδία - Σλοβενία, Novasports 4
18:15 Κύπρος - Γεωργία, Novasports Start - ΕΡΤ1
21:30 Γαλλία - Πολωνία, Novasports 4
21:30 Ιταλία - Ισπανία, Novasports Start
5η Αγωνιστική
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
13:30 Μαυροβούνιο - Μ. Βρετανία, Novasports 4
14:45 Εσθονία - Πορτογαλία, Novasports Start
16:30 Λιθουανία - Σουηδία, Novasports 4
18:00 Τσεχία - Λετονία, Novasports Start
20:30 Φινλανδία - Γερμανία, Novasports 4
21:15 Τουρκία - Σερβία, Novasports Start - ΕΡΤ1
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
15:00 Βοσνία - Γεωργία, Novasports Start
15:00 Γαλλία - Ισλανδία, Novasports 4
18:00 Ισραήλ - Σλοβενία, Novasports 4
18:15 Ιταλία - Κύπρος, Novasports Start
21:30 Πολωνία - Βέλγιο, Novasports 4
21:30 Ισπανία - Ελλάδα, Novasports Start - ΕΡΤ1
EUROBASKET 2025 - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Α' ΟΜΙΛΟΣ
1. Τουρκία 3-0 6β.
2. Σερβία 3-0 6β.
3. Λετονία 1-2 4β.
4. Εσθονία 1-2 4β.
---------------------
5. Πορτογαλία 1-2 3β.
6. Τσεχία 0-3 3β.
Β' ΟΜΙΛΟΣ
1. Γερμανία 3-0 6β. (προκρ.)
2. Φινλανδία 3-0 6β.
3. Λιθουανία 2-1 5β.
4. Σουηδία 1-2 4β.
---------------------
5. Μ. Βρετανία 0-3 3β.
6. Μαυροβούνιο 0-3 3β.
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
1. Ελλάδα 2-0 4β.
2.Γεωργία 1-1 3β.
3. Ισπανία 1-1 3β.
4. Ιταλία 1-1 3β.
---------------------
5. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-1 3β.
6. Κύπρος 0-2 2β.
Δ' ΟΜΙΛΟΣ
1. Γαλλία 2-0 4β.
2. Πολωνία 2-0 4β.
3. Ισραήλ 1-1 3β.
4. Βέλγιο 1-1 3β.
---------------------
5. Σλοβενία 0-2 2β.
6. Ισλανδία 0-2 2β.
EUROBASKET - ΦΑΣΗ «16»
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
61. Β2 - Α3 Novasports Start
63. Α1 - Β4 Novasports Start
65. Β1 - Α4 Novasports Start
67. Α2 - Β3 Novasports Start
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
62. Γ1 - Δ4 Novasports Start
64. Δ2 - Γ3 Novasports Start
66. Γ2 - Δ3 Novasports Start
68. Δ1 - Γ4 Novasports Start
EUROBASKET - ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
69. Νικητής 61 - Νικητής 62 Novasports Start
70. Νικητής 63 - Νικητής 64 Novasports Start
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου (17:00, 21:00)
71. Νικητής 65 - Νικητής 66 Novasports Start
72. Νικητής 67 - Νικητής 68 Novasports Start
EUROBASKET - ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
73. Νικητής 69 - Νικητής 70 Novasports Start - ΕΡΤ1
74. Νικητής 71 - Νικητής 72 Novasports Start - ΕΡΤ1
EUROBASKET - ΤΕΛΙΚΟΙ
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
17:00, Μικρός τελικός: Ηττημένος 73 - Ηττημένος 74 Novasports Start - ΕΡΤ1
21:00, Τελικός: Νικητής 73 - Νικητής 74 Novasports Start - ΕΡΤ1
