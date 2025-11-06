ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόιζ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

O ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τη Γιουνγκ Μπόιζ απόψε (06/11) για την τέταρτη αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 5.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση με σερί εντυπωσιακών νικών σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ την περασμένη αγωνιστική πέτυχε σπουδαία νίκη επί της Λιλ στη Γαλλία με 4-3 και πλέον έχει 4 βαθμούς στη διοργάνωση.
Ο Δημήτρης Πέλκας ξεπέρασε το μυϊκό πρόβλημα και προπονήθηκε κανονικά το απόγευμα της Τρίτης (4/11), ενώ ο Μαντί Καμαρά ακολούθησε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά και ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης, λόγω ίωσης, έμεινε εκτός προπόνησης.
Η ελβετική ομάδα ξεκίνησε με το «αριστερό» με ήττα από τον Παναθηναϊκό στην έδρα της ωστόσο ανέκαμψε και σημείωσε δύο σερί νίκες απέναντι σε Στεάουα στο Βουκουρέστι (0-2) και επί της Λουντογκόρετς (3-2 εντός έδρας).
