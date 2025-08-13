Παρί - Τότεναμ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Τότεναμ διεκδικούν απόψε (13/08) το Super Cup της ΟΥΕΦΑ στο «Φρίουλι» του Ούντινε στη Βόρεια Ιταλία, με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική κάλυψη από το MEGA και το Cosmote Sport 1.

Η γαλλική ομάδα ξεκινά τη νέα σεζόν έχοντας κατακτήσει το Champions League με το εκκωφαντικό 5-0 επί της Ίντερ και με στόχο να επαναλάβει την περσινή ονειρεμένη της χρονιά.

Ωστόσο στην αποστολή για το ματς με την Τότεναμ, εκτός έμεινε ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμ καθώς δεν υπολογίζεται.

Από την άλλη πλευρά, τα «σπιρούνια» συμμετέχουν για πρώτη φορά στη διοργάνωση ως τροπαιούχου του Europa League αφού επικράτησαν με 1-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.