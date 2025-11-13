Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζε απόψε (13/11) τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για την 11η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Το «τριφύλλι» πέρασε θριαμβευτικά από το Παρίσι το βράδυ της Τρίτης και πλέον βρίσκεται στην 7η θέση με ρεκόρ 6-4.

Ο Εργκίν Αταμάν, για ένα ακόμα ματς, θα στερηθεί των υπηρεσιών των τραυματιών Χολμς και Γιουρτσέβεν ωστόσο σίγουρα αισθάνεται καλύτερα μετά την εμφάνιση του Κένεθ Φαρίντ κόντρα στην Παρί, που έδειξε ότι μπορεί να καλύψει αξιοπρεπώς το κενό στη θέση «5» μέχρι να επιστρέψουν οι απόντες.

Οι Μαδριλένοι ηττήθηκαν στη Βαλένθια με 89-76 και με ρεκόρ 5-5 βρίσκονται στην 10η θέση της βαθμολογίας.