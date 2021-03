Μικ Σουμάχερ: Ο πιο μικρός οδηγός με το πιο μεγάλο όνομα στην F1

Ο Γερμανός πιλότος σμίλεψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στο πάνθεον της F1, συλλέγοντας 7 παγκόσμια πρωταθλήματα και τις περισσότερες νίκες πριν ο σερ Λιούις Χάμιλτον σπάσει το δεύτερο ρεκόρ του και πλέον αποτελεί τον πιθανότερο διεκδικητή του δεύτερου.

Το ερώτημα είναι: με το ντεμπούτο του υιού Σουμάχερ, του Μικ, στο φετινό πρωτάθλημα η ιστορία θα συνεχιστεί; Tο βαρύ φορτίο της ιστορίας του πατέρα του θα το δώσει φτερά ή θα τον ποδηγετήσει;

Μια συνέντευξη του 22 ετών Μικ Σουμάχερ στο BBC βάζει πολλά πράγματα στη θέση τους και δίνει μάλλον πειστικές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.

H άποψη για την κληρονομιά του πατέρα του είναι από τα πρώτα ζητήματα που θίχτηκαν σε αυτή τη συνέντευξη του Μικ: «Είναι κίνητρο και υπερηφάνεια. Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι εδώ. Είμαι ευτυχής που έφερα πίσω το όνομα Σουμάχερ στην F1. Το έκανα με πρωταθλήματα (της F2 μεταξύ άλλων) στην πλάτη μου, οπότε απέδειξα ότι είμαι σε θέση να οδηγήσω ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Επομένως, δεν αισθάνομαι μια πίεση από αυτό».

Ο Μικ Σουμάχερ έχει την αισιοδοξία που μπορεί κανείς να περιμένει από έναν νεαρό οδηγό που έχει επιτύχει το μεγαλύτερο όνειρό του. Και ενθουσιασμό που ταιριάζει με αυτόν του πατέρα του: «Είναι ένα καταπληκτικό συναίσθημα που είμαι με την ομάδα και πλησιάζω στον πρώτο μου αγώνα στην F1», λέει.

Ακόμα και οι φυσιογνωμικές ομοιότητες μεταξύ πατέρα και γιου είναι σημαντικές. Ο Μικ περπατάει σαν τον Μίκαελ, συχνά κρατά το κεφάλι του σαν αυτόν, και έχει έναν τρόπο έκφρασης που τον θυμίζει πολύ. Και οι ομοιότητες δεν σταματούν σε αυτά. Ο Μικ είναι στην ίδια ηλικία με τον πατέρα του, όταν ο δεύτερος έκανε το ντεμπούτο του στο Βελγικό Grand Prix του 1991 με την ομάδα της Jordan.

Ο Μικ περιγράφει τον πατέρα του ως είδωλό του και αποφάσισε ότι ήθελε να ακολουθήσει τα βήματά του από πολύ μικρή ηλικία. Άρχισε να κάνει καρτ στην ηλικία των εννέα ετών το 2008. «Προφανώς στην αρχή δεν καταλάβαινα τι χρειάζεται», αναφέρει.

«Καθώς μεγάλωνα και ανέβαινα στις κατηγορίες, κατάλαβα πόσες θυσίες απαιτούνται. Ήταν όταν ήμουν περίπου 12, 13 ετών όταν κατάλαβα ότι πραγματικά ήθελα να το κάνω αυτό σε επαγγελματικό επίπεδο».

Και ενώ οι περισσότεροι περιμένουν να λάμψει «με το καλημέρα», ο Μικ είναι πολύ προσγειωμένος σχετικά με το τι θα θεωρήσει ως επιτυχία την πρώτη του χρονιά στην κορυφαία μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού: «Μια επιτυχημένη σεζόν σημαίνει βελτίωση από την αρχή έως το τέλος του έτους. Ότι ως ομάδα είμαστε σε θέση να είμαστε σταθερά πιο μπροστά από ό, τι ήμασταν πέρυσι και είμαι πολύ σίγουρος ότι έχουμε όλες τις δυνατότητες να το κάνουμε αυτό».

Πολύ προσγειωμένος, πολύ αποφασισμένος και πολύ... Σουμάχερ δείχνει ο μικρός Μικ. Αυτό το επιβεβαιώνουν και μηχανικοί της ομάδας της Haas που είχαν εργαστεί μαζί με τον πατέρα του, δεκαετίες πριν, στην ομάδα της Ferrari.

Όπως αναφέρει ο Γκούντερ Στάινερ, που είναι ο επικεφαλής της Haas:«Έχουμε στην ομάδα μας κάποιους ανθρώπους που έχουν δουλέψει με τον Μίκαελ και τον γνωρίζουν πολύ καλά. Αυτοί οι άνθρωποι συγκινήθηκαν όταν ο Μικ ήρθε σε εμάς. Μου έχουν εξηγήσει τον τρόπο που δούλευε ο Μίκαελ και νομίζω ότι του Μικ είναι παρόμοιος. Δουλεύει πολύ σκληρά».

Το αν τα αποτελέσματα θα είναι ανάλογα με του πατέρα του, δεν είναι φυσικά μόνο στο χέρι του Μικ. Ο μικρός έχει αποδείξει ότι έχει τσαγανό, αλλά η ιστορία έχει επίσης αποδείξει ότι οι γόνοι μεγάλων οδηγών δεν είναι πάντα αντίστοιχα πετυχημένοι. Ας ελπίσουμε, για το καλό του θεάματος, το όνομα να αποδειχτεί πιο βαρύ από την ιστορία του.

