Formula 1: Χάος στο GP του Βελγίου με νικητή τον Φερστάπεν

Το GP Βελγίου στην πίστα του Σπα ολοκληρώθηκε χωρίς ποτέ να ξεκινήσει ουσιαστικά. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, που δεν σταμάτησε καθόλου, οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα μόνο πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, έκαναν δύο γύρους στις θέσεις που είχαν στις κατατακτήριες και στο τέλος πήραν κατάταξη. Οι 10 πρώτοι πήραν τους μισούς βαθμούς από αυτούς που θα έπαιρναν κανονικά.

Αυτό σημαίνει ότι ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing πήρε τη νίκη και 12,5 εύκολους βαθμούς. Ο Τζορτζ Ράσελ της Williams πήρε τη 2η θέση, 9 βαθμούς και ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο ενώ ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes ήταν 3ος και πήρε άκοπα 7,5 βαθμούς και διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Ακολούθησαν οι Ντάνιελ Ρικάρντο, Σεμπάστιαν Φέτελ, Πιέρ Γκασλί, Εστεμπάν Οκόν, Σαρλ Λεκλέρ, Νικολας Λατίφι και Κάρλος Σάινθ.

Την ώρα που ήταν προγραμματισμένο για ξεκινήσει το GP, η βροχή έπεφτε πολύ δυνατά στην πίστα του Σπα και έτσι ο Μάικλ Μάσι, Αλυτάρχης του αγώνα, αποφάσισε να αναβάλλει την εκκίνηση. Τα μονοθέσια έμειναν στημένα στο grid για περίπου μισή ώρα, προτού αρχίσουν να ακολουθούν το Αυτοκίνητο Ασφαλείας στην πολύ βρεγμένη πίστα. Ένας γύρος όμως ήταν αρκετός για να διαπιστώσουν όλοι ότι είναι αδύνατο να ξεκινήσει ο αγώνας με τόσο πολύ νερό στην πίστα και αμέσως ήρθε η διακοπή με κόκκινη σημαία.

Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε μια τεράστια αναμονή, που κράτησε πάνω από τρεις ώρες, μέχρι οι αγωνοδίκες να δώσουν το σύνθημα στις ομάδες να ετοιμαστούν για να συνεχίσουν τον αγώνα. Αυτό συνέβη 10 λεπτά αργότερα και τα 20 μονοθέσια ακολούθησαν το Αυτοκίνητο Ασφαλείας στην πίστα, που όμως είχε ακόμα πολύ νερό, αφού η βροχή δεν είχε σταματήσει καθόλου στο μεταξύ.

Έτσι, αναπόφευκτα δύο γύρους αργότερα βγήκε ξανά η κόκκινη σημαία και ο αγώνας διακόπηκε. Οι δύο γύροι που συμπληρώθηκαν πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας είναι το ελάχιστο όριο γύρων που απαιτούν οι κανονισμοί για να υπάρξει γενική κατάταξη στον αγώνα. Εφόσον συμπληρώθηκαν, η FIA μπορεί να εκδώσει αποτελέσματα και να απονείμει βαθμούς. Επειδή -προφανώς- συμπληρώθηκε λιγότερο από το 75% των συνολικών γύρων του αγώνα, οι 10 πρώτοι πήραν τους μισούς βαθμούς.

