Έρευνα: Η μείωση των ρύπων στα αυτοκίνητα έχει σώσει χιλιάδες ζωές

Δεκαετίες νομοθετικής ρύθμισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έχουν αποφέρει τεράστια οφέλη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι εκπομπές των οχημάτων παραμένουν ένα ζήτημα για το κλίμα και τη δημόσια υγεία. Μια πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ προσπάθησε να υπολογίσει το όφελος που έχει προκύψει σε ανθρώπινες ζωές από την ολοένα αυστηρότερη νομοθεσία για τις εκπομπές ρύπων από τα αυτοκίνητα και τα ευρήματα είναι πολύ ενδιαφέροντα.

Οι θάνατοι λόγω εκπομπών από οχήματα μειώθηκαν από 27.700 το 2008 σε 19.800 το 2017, σύμφωνα με μια μελέτη. Η εργασία, με τίτλο «Οφέλη για την υγεία από τις μειώσεις των εκπομπών στις οδικές μεταφορές στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2008 έως το 2017», δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι όχι μόνο οι θάνατοι μειώθηκαν κατά σχεδόν 8.000 σε διάστημα εννέα ετών, αλλά θα ήταν 2,4 φορές υψηλότεροι το 2017 αν τα οχήματα εξακολουθούσαν να είχαν το ίδιο επίπεδο εκπομπών με το 2008 κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου. Δηλαδή, αν οι εκπεμπόμενοι ρύποι είχαν παραμείνει στο επίπεδο του 2008, το 2017 στις ΗΠΑ θα μετρούσαν 48.200 θανάτους που θα σχετίζονταν με αυτούς.

Το όφελος που προκύπτει είναι προφανώς τεράστιο και έχει αντίκτυπο και στην οικονομία. Η μελέτη υπολογίζει ότι η αμερικανική οικονομία ωφελήθηκε κατά 270 δισεκατομμύρια δολάρια σε αυτό το διάστημα των εννέα ετών.

Οι ίδιοι ερευνητές ωστόσο τονίζουν ότι θα μπορούσαν και θα πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα: «Παρά την ουσιαστική πρόοδο στη μείωση των εκπομπών, αυτή ακυρώνεται από την αύξηση του πληθυσμού και την εμφάνιση όλο και μεγαλύτερων οχημάτων», δήλωσε στο Associated Press ο Ερνάνι Κόμα, ερευνητής περιβαλλοντικής υγείας στο Χάρβαρντ και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Επομένως, θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος εάν δεν θεσπίσουμε πιο αυστηρές πολιτικές».