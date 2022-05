CEO Stellantis: «Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πρέπει να γίνουν προσιτά στην μεσαία τάξη»

Η έλλειψη ημιαγωγών και οι συνέπειες από τον Πόλεμο στην Ουκρανία στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν δημιουργήσει στην παραγωγή οχημάτων το φαινόμενο «bottleneck». Οι κατασκευαστές δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην υψηλή ζήτηση για νέα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα αυτά να παραδίδονται με σημαντική καθυστέρηση στους ιδιοκτήτες τους και σε υψηλές τιμές.

Μιλώντας στην εκδήλωση «Future of the Car» των Financial Times, o Κάρλος Ταβάρες ανέφερε ότι το κόστος των νέων αυτοκινήτων είναι το μεγάλο ζητούμενο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Stellantis, του τέταρτου μεγαλύτερου κατασκευαστή οχημάτων, υποστήριξε ότι «τα πέντε επόμενα χρόνια η μάχη των αυτοκινητοβιομηχανιών θα έχει να κάνει με τις τιμές των μοντέλων».

«Το σημείο-κλειδί στην μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θα είναι η διατήρηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε τιμές προσιτές για την μεσαία τάξη», είπε ο Ταβάρες. «Διαφορετικά, η βάση των πελατών θα συρρικνώνεται και μαζί τους οι αυτοκινητοβιομηχανίες».

Η Stellantis που διαθέτει 14 μάρκες – ανάμεσά τους οι Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Chrysler – έχει τονίσει ότι ο στόχος της να διαθέτει μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη από το 2030, εξαρτάται από την επίλυση των προβλημάτων με την εφοδιαστική αλυσίδα. «Η στροφή στα ηλεκτρικά οχήματα προϋποθέτει ότι η ΕΕ θα εξασφαλίσει την πρόσβαση σε επαρκή πράσινη ενέργεια, σε μπαταρίες, πρώτες ύλες και υποδομές φόρτισης», τόνισε ο CEO του Ομίλου.