Native Ο εικονογράφος Γιουβάλ Ζόμερ μιλάει στο Reader.gr: «Κάθε παιδί είναι καλλιτέχνης»

Κάποτε, καθώς περπατούσε σε έναν ζωολογικό κήπο, ο περιβαλλοντολόγος και εικαστικός Γιουβάλ Ζόμερ εμπνεύστηκε να γράψει για τη φύση. Όχι με τρόπο ακαδημαϊκό και απρόσιτο, αλλά χρησιμοποιώντας την ικανότητα του στην εικονογράφηση. Έτσι, έφτιαξε μια σειρά βιβλίων που έκαναν το γύρο του κόσμου, με 800.000 αντίτυπα να έχουν πωληθεί.

Στην Ελλάδα είναι διαθέσιμα 6 βιβλία του από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος (μπορείτε να τα βρείτε εδώ), ενώ στους επόμενους μήνες θα κυκλοφορήσει το νέο του βιβλίο με τίτλο Το Μεγάλο Βιβλίο Των Λουλουδιών.

Με αφορμή την παρουσία του στην εκδήλωση του Public για την Παγκόσμια Ημέρα Γης στις 22/4, ο Γιουβάλ Ζόμερ χάρισε λίγο από το χρόνο του στο Reader.gr για μια συνέντευξη όπου κυριαρχεί η αγάπη για το περιβάλλον.

- Πείτε μας μερικά πράγματα για το ταξίδι σας στις αφηγήσεις οπτικών βιβλίων. Πότε ξεκίνησε, πώς, τι σας ενέπνευσε;

Ξεκίνησε με Το Μεγάλο Βιβλίο των Ζουζουνιών, με Το Μεγάλο Βιβλίο των Θηρίων και Το Μεγάλο Βιβλίο της Θάλασσας να ακολουθούν (τα οποία τώρα, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως είναι όλα διαθέσιμα στα ελληνικά), ενώ συνεχίζεται με Το Μεγάλο Βιβλίο των Πουλιών και Το Μεγάλο Βιβλίο των Ανθών και ... η έμπνευση προήλθε από τις όμορφες δημιουργίες της Μητέρας Φύσης και από την αυξανόμενη ανάγκη προστασίας του πλανήτη μας. Με καθησυχάζει ιδιαιτέρως όταν βλέπω ότι παιδιά σε διάφορα μέρη του κόσμου αντέδρασαν θετικά στο περιεχόμενο και το μήνυμα των βιβλίων! Έχω μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες καθώς υπάρχει αυξημένη ευαισθητοποίηση μεταξύ γονέων, δασκάλων και φυσικά παιδιών σχετικά με τη φροντίδα του περιβάλλοντος μας.

Image

- Ποιοι είναι οι καλλιτέχνες που θαυμάζατε όταν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για εσάς;

Όταν ήμουν παιδί, διάβαζα πολλά βιβλία τέχνης από τη βιβλιοθήκη των γονιών μου, αυτά ήταν βιβλία για μεγάλους ζωγράφους όπως τον Μονέ, τον Ρουσό και τον Γκογκέν. Αυτοί οι καλλιτέχνες θαύμαζαν τη φύση και κάθε ζωγραφική έκρυβε μια ιστορία. Αυτά τα βιβλία τέχνης που προορίζονταν για ενήλικες ήταν για μένα τα εικονογραφικά μου βιβλία! Με ενθάρρυναν επίσης να διαβάσω το ρητό του Πικάσο ότι «Κάθε παιδί είναι καλλιτέχνης», το οποίο είναι αλήθεια αφού η τέχνη των παιδιών έχει τον αυθορμητισμό, τη φαντασία και την αυτοπεποίθηση που αργότερα αποσυνδέουμε από την ενήλικη ζωή μας. Γι 'αυτό προσπαθώ να συνδεθώ με το εσωτερικό μου παιδί όταν σχεδιάζω, το οποίο με κάνει πιο χαρούμενο.

- Το κύριο θέμα του έργου σας είναι το περιβάλλον, οι φυσικοί οικότοποι. Ζώντας σε ένα κόσμο που οι άνθρωποι απειλούν το φυσικό περιβάλλον, νιώθετε την ανάγκη να διδάξετε μέσω του έργου σας τις νέες γενιές;

Πιστεύω ότι είναι προνόμιο να έχω ένα αναγνωστικό κοινό που ενδιαφέρεται και έχει ήδη περιέργεια για τον φυσικό κόσμο. Είμαι περιβαλλοντολόγος, γι 'αυτό θέλω να συμπεριλάβω στα βιβλία μου όχι μόνο την ομορφιά του πλανήτη μας, αλλά και μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Τα παιδιά είναι σε θέση να χειριστούν αυτά τα ζητήματα εάν εξηγούνται με τρόπο φιλικό προς εκείνα. Έτσι θα μπορούσατε να πείτε ότι τα βιβλία μου είναι επίσης εκπαιδευτικά, αλλά πραγματικά προσπαθώ να γράψω / να σχεδιάσω τα βιβλία μου μέσα από τα μάτια των παιδιών.

- Έχοντας πρόσφατα παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ Seaspiracy στο Netflix, θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σας σχετικά με την ανθρώπινη/ κυβερνητική αντίδραση στην οικολογική κρίση.

Δε βλέπω Netflix και δεν έχω δει αυτό το ντοκιμαντέρ. Η κυβερνητική αντιμετώπιση είναι πάντα καθυστερημένη και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Αυτό που βρίσκω ενθαρρυντικό είναι πως σε μερικά μέρη είναι τα παιδιά και οι νέοι που οργανώνουν εκστρατείες και ευαισθητοποιούνται για θέματα όπως την αλλαγή του κλίματος και τη ρύπανση. Οι στάσεις του κοινού αλλάζουν και η επόμενη γενιά πολιτικών μας θα είναι εκείνοι οι νέοι που μεγάλωσαν με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προστασία του πλανήτη μας.

- Κάποιος πρέπει να έχει τεράστιο σεβασμό και αγάπη για τη φύση για να γράφει βιβλία και να σχεδιάζει τις πτυχές του περιβάλλοντος που καθορίζουν τις ανθρώπινες κοινωνίες. Εάν πάμε πίσω στις αναμνήσεις σας, θα βρούμε εμπειρίες σας με τα στοιχεία της φύσης;

Image

Οι παιδικές αναμνήσεις μου από τις καλοκαιρινές μου διακοπές κοντά στη θάλασσα, η αγάπη μου για τα άγρια ζώα, οι ζωγραφιές μου με σκύλους, πείραζα έντομα, σκαρφάλωνα δέντρα, φύτευα έναν κήπο με λαχανικά και τόσα άλλα! Αυτές οι αναμνήσεις συνδέονται με πολλά χρώματα, μυρωδιές, χαρά και αγάπη για τη φύση.

- Υποθέτω πως είναι αναγκαίο να διαβάζετε για ζώα, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, για να μάθετε τις συνήθειές τους και να είστε ακριβής στις ιστορίες σας. Μπορείτε να μας πείτε τα πράγματα που σας έχουν κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση, αυτές τις πληροφορίες που σας έχουν μείνει;

Όποτε δουλεύω πάνω σε ένα βιβλίο με ενδιαφέρει το θέμα του και συναντώ μερικούς ειδικούς πάνω σε αυτό. Στο τελευταίο μου βιβλίο Το Μεγάλο Βιβλίο των Ανθών έχω συνεργαστεί με τα Kew Royal Botanical Gardens, τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη συλλογή φυτών στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων σαρκοφάγων φυτών, φυτών από το τροπικό δάσος του Αμαζονίου και φυτών που είναι υπό εξαφάνιση. Είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω τους βιολόγους/ κηπουρούς που εργάζονται για τη συναρμολόγηση της μεγαλύτερης συλλογής σπόρων στον κόσμο, η οποία αποθηκεύεται σε ένα ειδικά προστατευμένο μέρος για τις μελλοντικές γενιές (το Σβάλμπαρντ)!

