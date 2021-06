Romy Hausmann στο Reader.gr: Ονειρεύομαι να είμαι σαν τον David Bowie του θρίλερ, πάντα νέα και διαφορετική

Η Romy Hausmann, συγγραφέας του μυθιστορήματος, «Καλό μου Παιδί», μίλησε στο reader.gr για την επιτυχία που έχει γνωρίσει το θρίλερ μυστηρίου βιβλίο της, αφού έχει καταφέρει να αποσπάσει διθυραμβικά σχόλια από τους αναγνώστες και τους κριτικούς, ενώ έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 19 γλώσσες και σύντομα, η πλοκή της υπόθεσης θα μεταφερθεί στην μεγάλη οθόνη.

Η ίδια μίλησε στο Reader.gr και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε για την επιτυχία του βιβλίου της, που της άλλαξε τη ζωή, για τη σκηνή εκείνη που τη δυσκόλεψε στο «Καλό μου Παιδί», καθώς και για τα όνειρά της, αφού όπως λέει θέλει να είναι σαν τον David Bowie του θρίλερ, πάντα νέα και διαφορετική.

1. Το πρώτο σας μυθιστόρημα με τίτλο «Καλό Μου Παιδί» έχει αποσπάσει διθυραμβικά σχόλια. Γιατί επιλέξατε ένα θρίλερ μυστηρίου; Θα συνεχίσετε με αυτό το είδος και στη συνέχεια;

Πάντα μου άρεσε να διαβάζω θρίλερ, αλλά με ενοχλούσε που σε πολλά από αυτά οι συγγραφείς παραμελούσαν τον παράγοντα του συναισθήματος και χρησιμοποιούσαν τα εγκλήματα μόνο για διασκέδαση και για να προκαλέσουν σοκ. Είχα προηγουμένως εργαστεί ως δημοσιογράφος στην τηλεόραση και είχα πολλές φορές έρθει σε επαφή με ανθρώπους που είχαν βιώσει κάτι άσχημο στη ζωή τους. Για κάποιον λόγο, ένιωσα την ανάγκη να επαναπροσδιορίσω το ρόλο των θυμάτων, να τα κάνω πιο αυθεντικά. Είναι σημαντικό για εμένα να αντιμετωπίζω τους χαρακτήρες μου με όσο περισσότερο σεβασμό γίνεται – ακόμα και αν δεν είναι πραγματικοί άνθρωποι. Πιστεύω πως αυτό είναι εμφανές στο «Καλό μου παιδί» και ότι αυτό μου ταιριάζει. Με ενδιαφέρει πολύ η ψυχολογία, και το θρίλερ είναι ένα είδος που σχετίζεται αρκετά με τη ψυχολογία. Οπότε υποθέτω πως θα συνεχίσω με αυτό το είδος, ναι.

2. Πώς βιώνετε την επιτυχία από τους αναγνώστες; Ανησυχείτε μήπως η συνέχεια φανεί πιο απαιτητική;

Ξέρετε, υπήρξα μια μη επιτυχημένη συγγραφέας για περίπου δέκα χρόνια, μέχρι που το «Καλό μου Παιδί» γνώρισε ξαφνικά μεγάλη επιτυχία. Δεν το περίμενα, πραγματικά μου άλλαξε τη ζωή. Στην αρχή, ήταν πραγματικά περίεργο που τόσοι άνθρωποι ενδιαφέρονταν για εμένα. Και απ’ ό,τι φαίνεται- έπρεπε να βιώσω αυτή την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του δεύτερου θρίλερ μου, "Sleepless" –τα πράγματα που γράφω πολώνουν το κοινό, όπως κι εγώ ως άτομο! Αυτό ήταν εκνευριστικό στην αρχή, αλλά τώρα ξέρω πώς να το διαχειριστώ σωστά. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει από την επιτυχία είναι πως επιτέλους έχω ένα αναγνωστικό κοινό για το οποίο γράφω και μπορώ να πληρώσω το νοίκι μου και να γεμίσω το ψυγείο μου. Αυτό είναι ένα ευτύχημα, σε σχέση με το παρελθόν, οπότε και κανένας εκδότης δεν ήθελε να εκδώσει τις ιστορίες μου, αλλά παρόλα αυτά συνέχιζα να γράφω, συνήθως έως αργά το βράδυ, ενώ παράληλλα εργαζόμουν και είχα αρκετές ευθύνες ως μητέρα. Ζούσα έτσι για πολλά χρόνια και ήταν τρομερά κουραστικό. Τώρα η συγγραφή είναι η δουλειά μου, δεν το φανταζόμουν ποτέ. Είμαι ευγνώμων για αυτό κάθε μέρα.

3. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το γράψιμο;

Δεν ήταν συνειδητή απόφαση να αρχίσω να γράφω. Πάντα έγραφα. Αυτό που με απασχολούσε ήταν το πότε θα είχα χρόνο να γράψω ένα μεγαλύτερο κείμενο. Αυτή η ώρα ήρθε όταν βρισκόμουν σε άδεια μητρότητας για τον γιο μου, το 2009. Τότε έγραψα το πρώτο μου βιβλίο, μία ιστορία για μία νεαρή γυναίκα που προσπαθεί να βρει τη θέση της σε αυτή τη ζωή. Μεγάλη αποτυχία, αλλά παρόλα αυτά λειτούργησε σαν οδηγός. Ήξερα τώρα πως θα μπορούσα να ολοκληρώσω μεγάλες ιστορίες. Αλλά έπρεπε να γίνω καλύτερη, γιατί υπήρχαν ήδη τόσοι συγγραφείς στον κόσμο, κανένας δεν περίμενε εμένα.

4. Έχετε κάποιον συγγραφέα ως πρότυπο; Τα θρίλερ είναι κατά προτίμηση αυτά που σας αρέσουν κι εσάς να διαβάζετε;

Ο όρος «πρότυπο» δεν είναι ο σωστός για να εκφράσω αυτό που αισθάνομαι. Υπάρχουν πολλοί συγγραφείς που πιστεύω πως είναι καλοί και τρέφω μεγάλο σεβασμό γι’ αυτούς, όπως ο Paulo Coelho και ο Stephen King και γυναίκες που διαβάζω κάθε τους βιβλίο, όπως η Alice Feeney και η Gillian Flynn. Αλλά δεν έχω κάποιο πρότυπο, τουλάχιστον όχι στο γράψιμο. Θαυμάζω ανθρώπους που αγωνίζονται για τα όνειρά τους και δεν τα παρατούν, ανθρώπους που βοηθούν άλλους. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τη γραφή, δεν έχω κάποιον ως πρότυπο. Χαράζω τον δικό μου δρόμο.

5. Υπάρχει κάποιο σημείο στο μυθιστόρημα Καλό Μου Παιδί που σας δυσκόλεψε;

Υπάρχει μία συγκεκριμένη σκηνή, η συγγραφή της οποίας με δυσκόλεψε αρκετά. Χωρίς να αποκαλύψω πολλές λεπτομέρειες: Διαδραματίζεται στο μπάνιο, μεταξύ του απαγωγέα και της γυναίκας που γνωρίζουμε ως Λένα. Είναι κάτι πολύ ταπεινωτικό. Αναρωτιόμουν πολύ καιρό αν θα μπορέσω να γράψω αυτή τη σκηνή. Εκτός αυτού, μου φάνηκε πολύ δύσκολο ως μητέρα να γράψω μία ιστορία όπου τα παιδιά βιώνουν τόσο τραυματικές εμπειρίες. Από την άλλη πλευρά, ποιος θα μπορούσε να γράψει για τα παιδιά, εάν όχι μία μάνα;

6. Στο βιβλίο σας περιγράφονται σκληρά εγκλήματα. Πώς διαχειριστήκατε αυτή την λεπτή γραμμή που χωρίζει ένα αληθινό έγκλημα με αυτά που χρησιμοποιήσατε για το μυθιστόρημα;

Πάντα με απορροφά πολύ το γράψιμο. Καρδιοχτυπώ και ξεχνώ οτιδήποτε άλλο, μερικές φορές μπορεί ακόμη και να κλάψω. Αλλά, φυσικά, ξέρω ότι στο τέλος, θα έχω απλά γράψει μια φανταστική ιστορία. Κοιτώ τη ζωή μου με ευγνωμοσύνη και υποστηρίζω ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται στην πραγματική τους ζωή. Αυτό με βοηθάει να αντιληφθώ αυτήν τη λεπτή γραμμή.

7. Τι ονειρεύεστε για το μέλλον;

Θέλω απλώς να γράφω και να συνεχίσω να εκπλήσσω τους ανθρώπους. Να μην είναι κανένα μου βιβλίο όπως το προηγούμενο. Θέλω να είμαι σαν τον David Bowie του θρίλερ: πάντα νέα και διαφορετική! Αυτός είναι ένας υψηλός στόχος, έτσι δεν είναι; Αλλά οι στόχοι είναι απαραίτητοι. Και εκτός από την συγγραφή, ίσως μια μέρα, να ζήσω δίπλα στη θάλασσα, σαν χίππς. Τότε απλά θα περπατώ ξυπόλυτη, θα ταΐζω τα κατοικίδια μου και θα μουρμουράω τραγούδια των The Mamas and the Papas όλη μέρα!

Το Public και οι εκδόσεις Μεταίχμιο παρουσιάζουν την Τετάρτη 2/6 και ώρα 19.00, το νέο καθηλωτικό αστυνομικό μυθιστόρημα της Romy Hausmann, «Καλό μου παιδί». Η συγγραφέας θα συνομιλήσει με τον συγγραφέα Δημήτρη Σίμο. Σημειώνεται πως το βιβλίο της έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία, καθώς έχει μεταφραστεί ήδη σε περισσότερες από 19 γλώσσες, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται η κινηματογραφική του μεταφορά. Η παρουσίαση θα μεταδοθεί από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι του Public στο YouTube.