Ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο. Κάτι που άλλαξε τον τρόπο παραγωγής των επόμενων σειρών που έπρεπε να καταπιαστούν με τον κόσμο του επικού και του φανταστικού. Το ακρωνύμιο GOT έγινε παγκόσμιο trend. Και αφορά στην επική σειρά του ΗΒΟ, το περίφημο Game of Thrones. Οι φανατικοί της σειράς την παρακολούθησαν από το πρώτο επεισόδιο της, τον πιλότο, μέχρι το φινάλε. Ο Τζέιμς Χίμπερτ ήταν ένας από τους τυχερούς. Ο Βρετανός δημοσιογράφος είδε το GOT από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αλλά από τα παρασκήνια. Και αποφάσισε να καταγράψει την εμπειρία του σε ένα βιβλίο με τον ευφάνταστο τίτλο «Η φωτιά δεν σκοτώνει τον δράκο».

H MVPublications ανοίγει μία νέα σελίδα στην ιστορία της. Κάτι εντελώς διαφορετικό. Και φέρνει στην Ελλάδα το βιβλίο του Τζέιμς Χίμπερτ. Τα επίσημα παρασκήνια της σειράς φαινόμενο! Με δεκάδες ιστορίες από τα παρασκήνια, που αποκαλύπτουν τη …ζωή της σειράς που άφησε ένα τεράστιο αποτύπωμα στη διαδρομή των τηλεοπτικών παραγωγών και άνοιξε δεκάδες δρόμους για επικές σειρές που ακολούθησαν. Ανάμεσά τους και η ιστορία για εκείνες τις στιγμές που ο... δράκος παραλίγο να πεθάνει, προτού φτάσει στην τηλεοπτική οθόνη το «θαύμα» του GOT.

Στις σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχουν μόνο εκατοντάδες συνεντεύξεις σχεδόν όλων των συντελεστών της σειράς, των πιο επιφανών, αλλά και αυτών που βρίσκονταν πίσω από τις κάμερες και κάποιοι έπαιξαν εξαιρετικά πολύτιμο ρόλο, μέσα από διάφορες δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην αρχή του εγχειρήματος, ώστε το GOT να γράψει ιστορία.

Μιλούν για κάθε σημαντική στιγμή στη σειρά. Από τον διαβόητο πρώτο κύκλο, μέχρι την ερωτική στιγμή ανάμεσα στον Καλ Ντρόγκο και την Ντενέρις. Από τον «Ματωμένο Γάμο», μέχρι εκείνο που είχε μοβ απόχρωση. Αλλά και το μεγάλο φινάλε της σειράς που είχε φανατικούς φίλους και ορκισμένους εχθρούς.

Μόνο που για να φτάσει στο σημείο της... τρέλας, το Game of Thrones ήταν ένα πραγματικό «θαύμα». Αυτά περιγράφει στο βιβλίο του ο Χίμπερτ. Μαζί με τον αγώνα που έδωσαν οι δύο δημιουργοί της σειράς, ο Ντέιβιντ Μπένιοφ και ο Νταν Γουάις. Κάποια αθώα, κάποια σοβαρά ψέματα και η σειρά επιτέλους έγινε πραγματικότητα.

Ο Πίτερ Ντίνκλατζ, η Εμίλια Κλαρκ, ο Κιτ Χάρινγκτον, η Λίνα Χίντι, η Σόφι Τέρνερ, η Μέισι Γουίλιαμς, ο Ρίτσαρντ Μάντεν, ο Νίκολαϊ Κόστερ Βάλνταου είναι μερικοί από τους πρωταγωνιστές της σειράς που ανοίγουν την καρδιά τους για το τηλεοπτικό θαύμα της Game of Thrones.

«Η Φωτιά δεν σκοτώνει τον δράκο» είναι η ιστορία του GOT από την άλλη πλευρά, αυτή την παρασκηνίων. Εξίσου εντυπωσιακή, όσο και γεμάτη ίντριγκες. Όπως ακριβώς οι σεζόν της σειράς του ΗΒΟ. Εσείς τι λέτε; Η φωτιά μπορεί να σκοτώσει ένα δράκο;

Το βιβλίο "Fire Cannot Kill a Dragon" κυκλοφορεί από τις εκδόσεις MVPublications σε όλα τα βιβλιοπωλεία, ενώ είναι διαθέσιμο άμεσα από το site.