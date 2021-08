Προσφυγικό: Το δράμα «As Far as I Can Walk» κέρδισε το κορυφαίο βραβείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι

Περισσότεροι από 9.000 κινηματογραφόφιλοι παρακολούθησαν 144 ταινίες στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι - Για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ εντάχθηκαν στο βασικό διαγωνιστικό τμήμα