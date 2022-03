Τζούντι Μπλουμ: Στα «σκαριά» νέο ντοκιμαντέρ για την Αμερικανίδα συγγραφέα

Ντοκιμαντέρ για την Αμερικανίδα συγγραφέα λογοτεχνίας για παιδιά και νεαρούς ενήλικες, Τζούντι Μπλουμ ετοιμάζουν οι Amazon Prime Video και Imagine Documentaries, σύμφωνα με το Variety.

Η ταινία που περιγράφεται ως ιστορία ενηλικίωσης της Τζούντι Μπλουμ και των γενεών αναγνωστών που έχουν εμπνεύσει το έργο της, θα καλύψει 50 χρόνια και πολλούς από τα βιβλία της με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, «Are You There God? It's Me, Margaret», «Blubber», «Superfudge», «Tiger Eyes», «Wifey», «Forever…», «Summer Sisters» και άλλα.

Θα εξετάσει επίσης τον αντίκτυπό της στην ποπ κουλτούρα γενικότερα και τις περιστασιακές διαμάχες σχετικά με την ειλικρίνεια της Μπλουμ για την εφηβεία και το σεξ. Συνολικά, τα 29 βιβλία της έχουν πουλήσει περισσότερα από 90 εκατομμύρια αντίτυπα και έχουν εκδοθεί σε 32 γλώσσες.

Η Νταβίνα Πάρντο και η Λία Γουόλτσοκ θα σκηνοθετήσουν και θα είναι παραγωγοί του ντοκιμαντέρ μαζί με τους Σάρα Μπέρνστιν, Τζάστιν Γουίλκς και Μαρτσέλα Στάινγκαρτ της Imagine Documentaries. Οι Μπράιαν Γκρέιζερ και Ρον Χάουαρντ.

Με σημερινές σκηνές από τη ζωή της Τζούντι Μπλουμ να διευθύνει ένα βιβλιοπωλείο στο Κι Γουέστ, εκτενές υλικό από το προσωπικό της αρχείο, αλληλογραφία με θαυμαστές και προσωπικές συνεντεύξεις με συγγραφείς και διασημότητες επηρεασμένες από τα αφιλτράριστα πορτρέτα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, η ταινία αφηγείται την ιστορία της γυναίκας της οποίας η ριζική ειλικρίνεια άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια αναγνώστες κατανοούν τον εαυτό τους, τη σεξουαλικότητά τους και το τι σημαίνει να μεγαλώνεις.