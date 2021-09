Βραβεία σχεδιασμού αεροδρομίων: Υποψήφια η «ιστορία αγάπης» των Μαορί σε ένα μικρό αεροδρόμιο της Νέας Ζηλανδίας

Μία τρυφερή ιστορία αγάπης της φυλής των Μαορί κρύβει το νέο περιφερειακό αεροδρόμιο στη Νέα Ζηλανδία και το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο για το βραβείο σχεδιασμού ανάμεσα σε «βαριά» ονόματα διεθνών αεροδρομίων όπως ο τερματικός σταθμός Β στο La Guardia της Νέας Υόρκης, το αεροδρόμιο του Βρανδεμβούργου, του Βερολίνου, το «Hazrat Sultan» του Τουρκιστάν, των Φιλιππίνων, και της Αθήνας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Τα Βραβεία Βερσαλλιών της Unesco βραβεύουν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που προάγει την διάδραση μεταξύ της οικονομίας και του πολιτισμού μέσω της δημουργικότητας, της καινοτομίας και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Τα βραβεία περιλαμβάνουν μια σειρά κατηγοριών από αεροδρόμια έως εμπορικά κέντρα. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στα τέλη Νοεμβρίου.

Ο έκτος υποψήφιος είναι το αεροδρόμιο «Te Hono», που σημαίνει «να συνδεθώ», στο Νιου Πλίμουθ μία πόλη με πληθυσμό 85.000 κατοίκων. Ολοκληρώθηκε το 2020. Βρίσκεται σε προγονική γη που κατασχέθηκε από τη φυλή των Μαορί, τη δεκαετία του 1960.

Ο στόχος ήταν να αναπαρασταθούν σημαντικές προγονικές ιστορίες στον ιστό του κτιρίου. Μετά από έξι επιλογές σχεδίασης, ο Ράνι Κίπα (υπεύθυνος του πολιτιστικού σχεδιασμού), κατέληξε σε μια. Την «Ανάληψη από τη Γη, Κατεβαίνοντας από τον Ουρανό». Είναι η ιστορία του Ταμαράου, ενός ουράνιου πλάσματος, ο οποίος ήταν τόσο γοητευμένος από την επίγεια ομορφιά της Ρονγκόουε-ροά, που κατέβηκε να τη συναντήσει, με τη μορφή ενός άντρα.

