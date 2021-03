Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο μοναστήρι του κόσμου – Έχει τοιχογραφίες στα ελληνικά

Με τοιχογραφίες στα ελληνικά, τα μέλη μίας νορβηγο-γαλλικής αρχαιολογικής αποστολής ανακάλυψαν στην Όαση της Μπαχαρέια, το θεωρούμενο ως το παλαιότερο μοναστηριακό μνημείο, ίσως όχι μόνον στην Αίγυπτο, αλλά και παγκόσμια.

Πρόκειται για ένα μνημείο που έχει κατασκευαστεί σταδιακά σε ένα χρονικό διάστημα μεταξύ 3ου και 4ου αιώνα μ.Χ. στην περιοχή του «Τελ Γκανούμπ Άσρ Ελ Αγκούζ», 370 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Καΐρου.

Εκεί πραγματοποιούν ανασκαφές ο γαλλικός φορέας Institut Français d'Archéologie Orientale (IFAO) και ο νορβηγικός φορέας ΜF Vitenskapelig Høyskole, Νορβηγία.

