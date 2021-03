Εξιτήριο για τον 99χρονο πρίγκιπα Φίλιππο έπειτα από 28 ημέρες νοσηλείας

Ο Δούκας του Εδιμβούργου εισήχθη για πρώτη φορά στο νοσοκομείο στις 16 Φεβρουαρίου, λόγω συμπτωμάτων «λοίμωξης», πριν μετακινηθεί δυο εβδομάδες μετά στο «St Bartholomew», για τη διενέργεια πρόσθετων εξετάσεων.

Στη συνέχεια, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για προϋπάρχουσα κατάσταση στην καρδιά του, πριν επιστρέψει για να συνεχίσει τη νοσηλεία του στην ιδιωτική κλινική, από την οποία σήμερα έλαβε εξιτήριο.

