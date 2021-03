Η νέα μόδα θέλει τον καφέ σε μπιμπερό - Γιατί υπήρχαν αντιδράσεις στις χώρες που εφαρμόστηκε

Το Einstein Cafe αποτελεί μια από τις γνωστότερες αλυσίδες καφέ στις χώρες του Περσικού Κόλπου: από το Ντουμπάι και το Κουβέιτ ως το Μπαχρέιν. Ωστόσο, αποφάσισε να αντικαταστήσει τα χάρτινα ποτήρια του καφέ με πλαστικά μπιμπερό. Κι αυτό, μπορεί να άρεσε σε κάποιοιυς, αρκετοί ήταν αυτοί όμως που εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της αλυσίδας.

«Όλοι ήθελαν να το αγοράσουν, ο κόσμος τηλεφωνούσε όλη μέρα, μας έλεγαν ότι έρχονται με τους φίλους τους, με τους γονείς τους», δήλωσε στο Associated Press ο Γιούνες Μόλα, CEO του Einstein Cafe στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Έπειτα από τόσους μήνες πανδημίας, με όλες τις δυσκολίες, ο κόσμος έβγαζε φωτογραφίες, διασκέδαζε, θυμήθηκε την παιδική ηλικία του», περιέγραψε ο ίδιος.

Όμως, δεν άργησαν να εμφανιστούν και οι αντιδράσεις. «Άνθρωποι ήταν τόσο θυμωμένοι, είπαν απαίσια πράγματα, προσβλητικά», είπε ο Μόλα. Αυτή η οργή την προηγούμενη εβδομάδα έφτασε και στα κυβερνητικά κλιμάκια. Οι αρχές του Ντουμπάι άρχισαν να κάνουν ελέγχους σε καφέ που ξεκίνησαν τη μόδα και μοίρασαν πρόστιμα. Ο λόγος; Επειδή απλά παραβιάζονται τα έθιμα και οι παραδόσεις των χωρών.

Αντιδράσεις υπήρξαν και στο Κουβέιτ, όπου η κυβέρνηση έκλεισε προσωρινά το Einstein Cafe, ενώ στο Μπαχρέιν το υπουργείο Εμπορίου έστειλε αστυνομικούς με κάμερες στα καφέ και προειδοποίησε όλα τα καταστήματα εστίασης ότι το σερβίρισμα σε μπιμπερό «παραβιάζει τις παραδόσεις».

Στο Ομάν, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναφέρουν αν δουν κάτι ανάλογο στην υπηρεσία προστασίας του καταναλωτή.

