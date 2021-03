Γαλλία: Ανδρας μαχαίρωσε στο λαιμό ηλικιωμένο στο Μονπελιέ

Η γαλλική αστυνομία αναζητά έναν άνδρα ο οποίος έκοψε τον λαιμό ενός 75χρονου, πιθανώς συνταξιούχου, κοντά στην εκκλησία Σεντ-Ρος στην πόλη του Μονπελιέ στη νότια Γαλλία όπως μεταδίδει και το actu.fr.

Το θύμα του δράστη φέρεται σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες να έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά ενώ στο σημείο κατέφθασε άμεσα ασθενοφόρο αλλά και η αστυνομία.

Προς το παρόν απορρίπτεται το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

Ο δράσης έχει διαφύγει ενώ σύμφωνα με την Midi Libre, η αστυνομία έχει μπλοκάρει αρκετούς κοντινούς δρόμους στο κέντρο της γαλλικής πόλης προκειμένου όπως αναφέρεται να δημιουργηθεί μια περίμετρος ασφαλείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ηλικιωμένος μαχαιρώθηκε στην καρωτιδική αρτηρία με αποτέλεσμα η κατάσταση της υγείας του να είναι κρίσιμη.

75yr old man has had his throat slit in a possible terror attack outside a church in Montpellier, France, suspect on the run.#vrtnws #vtmnieuws via #Parler pic.twitter.com/2EMH1DVCQ5