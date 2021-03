Ισραήλ – Εντυπωσιακή ανακάλυψη: Βρέθηκε περγαμηνή 2.000 ετών στα ελληνικά στο «Σπήλαιο του Τρόμου»

Τμήματα μίας περγαμηνής 2.000 ετών με στίχους από τη Βίβλο στα ελληνικά και η οποία αντιστοιχεί στο «Βιβλίο των 12 Μικρών Προφητών», το οποίο εντοπίστηκε πριν από περίπου 60 χρόνια, ανακάλυψαν ισραηλινοί αρχαιολόγοι.

Τα νέα τμήματα του χειρόγραφου βρέθηκαν στο «Σπήλαιο του Τρόμου», όπου είχαν βρεθεί και τα οστά των Εβραίων που είχαν επαναστατήσει εναντίον της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας πριν από περίπου 1.900 χρόνια.

Τα ευρήματα που διατηρηθήκαν κυρίως εξαιτίας του ζεστού και ξηρού αέρα της ερήμου της Ιουδαίας περιλαμβάνουν ακόμα έναν σκελετό ενός παιδιού 6.000 ετών μερικώς μουμιοποιημένο καθώς και ένα άθικτο υφασμάτινο καλάθι το οποίο χρονολογείται πριν από 10.000 χρόνια και σύμφωνα με όσα ανέφερε την Τρίτη η Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων πιθανότατα είναι το αρχαιότερο του κόσμου.

Η αρχή επιβλέπει την έρευνα που διεξάγεται σε μία έκταση 100 χιλιομέτρων με γκρεμούς και σπήλαια.

Ο πάπυρος ανήκει στα «Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας», τα οποία ανακάλυψαν Βεδουίνοι στις σπηλιές Κουμράν, περίπου 20 χλμ. ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Η συγκεκριμένη συλλογή περιλαμβάνει κείμενα που ανακαλύφθηκαν και σε άλλα σημεία κατά μήκος της δυτικής ακτής της Νεκράς Θάλασσας και παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εβραϊκή κοινωνία και θρησκεία πριν και μετά την εποχή του Ιησού.

Μετά από εκείνη την ανακάλυψη είχαν ακολουθήσει νέες έρευνες, οι οποίες όμως στη συνέχεια ελαττώθηκαν μέχρι πρόσφατα, όταν νέα κομμάτια του πάπυρου εμφανίστηκαν στη μαύρη αγορά.

Η πιθανότητα ότι αρχαιοκάπηλοι είχαν εντοπίσει νέα ευρήματα έκαναν την Αρχή Αρχαιοτήτων να ενεργήσει. Από το 2017 γίνονται καταρριχήσεις στην περιοχή και χρησιμοποιούνται drone για να χαρτογραφηθούν τα εκατοντάδες σπήλαια και κοιλότητες.

«Αυτά τα νέα κομμάτια του πάζλ, μπορούμε να τα προσθέσουμε στη μεγαλύτερη εικόνα που έχουμε για την περίοδο αλλά και για το κείμενο. Παρόλο που αυτά τα κομμάτια είναι μικρά μας δίνουν κάποιες καινούργιες πληροφορίες που δεν γνωρίζαμε πριν», δήλωσε ο Όρεν Άμπλεμαν, της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ.

Τα τμήματα του παπύρου βοήθησαν στην αναδόμηση 11 σειρών του κειμένου και παρείχαν μία ιδέα σχετικά με το τι ήταν γραμμένο στην περγαμηνή.

