ΗΠΑ- Αποκαλύψεις: Υπάρχουν στοιχεία για UFO που δεν εντοπίζονται!

Στοιχεία που δείχνουν πως οι ΗΠΑ έχουν στοιχεία για UFO που σπάνε το φράγμα του ήχου και καθιστούν αδύνατο τον εντοπισμό τους από την ανθρώπινη τεχνολογία, αποκάλυψε ο πρώην διευθυντής της εθνικής υπηρεσία πληροφοριών Τζον Ράτκλιφ.

Ο Ράτκλιφ είπε πως πολλά από τα περιστατικά δεν έχουν ακόμη εύκολη εξήγηση.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει πάρει από τον περασμένο Δεκέμβριο προθεσμία ώστε να ετοιμάσουν μία σχετική έκθεση, κάπου που αναμένεται να δημοσιευθεί στις αρχές του καλοκαιριού.

Αυτή η έκθεση πρέπει να εντοπίσει, μεταξύ άλλων, τυχόν απειλές που δημιουργούνται από μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα και εάν ενδέχεται να αποδοθούν σε ξένους αντιπάλους.

Σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, φαίνονται UFO να κινούνται με απίστευτες ταχύτητες και εκτελούν φαινομενικά αδύνατους εναέριους ελιγμούς.

Το πρώτο από αυτά τα βίντεο γυρίστηκε τον Νοέμβριο του 2004 και τα άλλα δύο τον Ιανουάριο του 2015.

Wow. Maria Bartiromo gets former DNI John Ratcliffe to talk about UFOs ahead a deadline for the government to disclose what it knows about them...



"Usually we have multiple sensors that are picking up these things...there is actually quite a few more than have been made public" pic.twitter.com/qu4VlzrZw1