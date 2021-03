Νεκρή σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα 33χρονη τραγουδίστρια, αστέρι της country

Το νήμα της ζωής της 33χρονης μουσικού Τέιλορ Ντι κόπηκε σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Τέξας.

Το αστέρι της country μουσικής υπέκυψε στα πολλαπλά τραύματα έπειτα από το τρακάρισμα των προηγούμενων ημερών. Το SUV που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό, αργά το βράδυ σε αυτοκινητόδρομο στο Τέξας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τοπικής αστυνομίας, η Τέιλορ Ντι πιθανότατα έκανε λάθος στον δρόμο όταν βρέθηκε μπροστά στο φορτηγό. Φρέναρε όμως από τη σύγκρουση πετάχτηκε έξω από το αυτοκίνητο, καθώς όπως σημειώνεται πιθανότατα δεν φορούσε ζώνη.

Μαζί της υπήρχε και συνεπιβάτης που νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.

Η Τέιλορ Ντι έγινε ευρέως γνωστή στο χώρο της μουσικής με το ντεμπούτο άλμπουμ της The Buzz το 2019.

Rising country music star and mom of two Taylor Dee has passed after a tragic car crash last week. She was 33. 💔 https://t.co/NKdPk0MnT6 pic.twitter.com/mIVU5XZMzu