Σκάνδαλο στην Αυστραλία: Έκαναν σεξ και κατέγραφαν βίντεο μέσα στο Κοινοβούλιο

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας «πληροφοριοδότης» (πρώην εργαζόμενος) μίλησε σε αυστραλιανά ΜΜΕ, αποκαλύπτοντας το ακραίο κλίμα σεξισμού που επικρατεί μέσα στο κτήριο του Αυστραλιανού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα μεταξύ των υπαλλήλων του.

Συγκεκριμένα ο πληροφοριοδότης αποκάλυψε ότι μια ομάδα υπαλλήλων έχει δημιουργήσει μια ομάδα στα social media στην οποία μοιράζονται διάφορες άσεμνες πράξεις που έχουν κάνει μέσα στη Βουλή.

Μέσα σε αυτά που έδωσε στον Τύπο είναι και μια φωτογραφία που δείχνει έναν άνδρα να έχει βγάλει το μόριό του μπροστά σε ένα βιβλίο με τον κανονισμό της Βουλής.

Οι αποκαλύψεις δημιούργησαν σοκ και ο Αυστραλιανός πρωθυπουργός, Σκοτ Μόρισον, πήρε θέση για το θέμα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτές τις «χυδαίες» πράξεις και σημείωσε ότι θα φροντίσει να μιλήσει με το προσωπικό.

Australia’s Prime Minister Scott Morrison described report of lewd behavior by male government staff in Parliament House as ‘disgusting’ and said he would speak with all government staff members to remind them of their responsibilities https://t.co/x8BsaE6J3L pic.twitter.com/PUgOHJL7Pc