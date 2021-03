25η Μαρτίου: Οι ευχές των ξένων ηγετών και τα μηνύματα στα ελληνικά

«Χρόνια πολλά» στα ελληνικά ευχήθηκε ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε, για την 25η Μαρτίου.

«Κυριάκο, στέλνω τις ευχές μου σε εσένα και στον ελληνικό λαό γι' αυτή την πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Σήμερα είναι η 200ή επέτειος από τα πρώτα βήματα για την οικοδόμηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Διακόσια χρόνια, κατά τα οποία η χώρα εξελίχθηκε στον αξιόπιστο ευρωπαϊκό εταίρο που είναι σήμερα. Ως ιστορικός, πιστεύω ακράδαντα ότι μέσω της γνώσης της Ιστορίας μας κατανοούμε καλύτερα τον κόσμο μας. Τιμώντας το παρελθόν, χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον. Το μέλλον αυτό είναι κοινό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινός στόχος μας είναι η ειρήνη και η ευημερία γι' όλους τους πολίτες μας» σημειώνει στην αρχή του μηνύματός του ο Ολλανδός πρωθυπουργός.

Επιπροσθέτως, επισημαίνει επως οι δύο χώρες συνεργάζονται σε πολλά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και μοιράζονται την τεχνογνωσία σε τομείς όπως η καινοτομία, η γεωργία και η εκπαίδευση.

Παράλληλα, εκφράζει την πεποίθησή του πως «μας περιμένει ένα λαμπρό κοινό μέλλον». Εκ μέρους της ολλανδικής κυβέρνησης, εύχεται στον λαό της Ελλάδας μια αξέχαστη επέτειο.

Καταληκτικά, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας εύχεται «Χρόνια Πολλά, Ελλάδα» και απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρει πως είναι ανυπόμονος να τα πουν σύντομα.

Η πρεσβεία της Σουηδίας στην Ελλάδα ευχήθηκε δημοσίευσε στην επίσημη σελίδα της στο Facebook, ένα βίντεο με χορευτές και το παραδοσιακό κομμάτι «Παιδιά της Σαμαρίνας».

Συγχαρητήριο μήνυμα για την 200ή επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης και τις θερμότερες ευχές για μια ευτυχισμένη και ευημερούσα σύγχρονη Ελλάδα, απευθύνει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα η πρωθυπουργός της Νορβηγίας Έρνα Σόλμπεργκ.

Το μήνυμα της πρωθυπουργού της Νορβηγίας, το οποίο αναρτά στο Twitter ο Νορβηγός πρέσβης Φρόντε Όβερλαντ Άντερσεν «Χρόνια Πολλά Ελλάδα».

Με ανάρτησή του στο Twitter ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον ευχήθηκε σε όλους τους Έλληνες.

«Χαρούμενη Ημέρα Ανεξαρτησίας Ελλάδα! Καθώς γιορτάζετε τα 200 χρόνια ενός απίστευτου ταξιδιού, η Ελληνοαυστραλιανή κοινότητα, περήφανα, θα συμμετέχει στους εορτασμούς σας», έγραψε στο Twitter, προσθέτοντας εικόνες από τις σημαίες της Ελλάδας και της Αυστραλίας. «Έκλεισε» δε τον χαιρετισμό του με τον στίχο από τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας, «Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!».

Ευχές στον στον ελληνικό λαό για την 200ή επέτειο από την ελληνικής επανάσταση έστειλε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον.

Best wishes to the people of Greece on the 200th anniversary of the Greek Revolution. The UK was proud to play its part in the establishment of the modern Greek state and I greatly value the friendship that exists between our people today 🇬🇧🇬🇷